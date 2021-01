Un repartidor rescata a un bebé abandonado en la calle por un ladrón de coches

Un repartidor de Amazon vivió en su propia piel un suceso que jamás se hubiera imaginado vivir. Cuando se encontraba en medio de su jornada laboral repartiendo paquetes por un vecindario de Houston se percató de la presencia de un bebé en la sillita de coche colocado sobre la acera y no dudó en acercase a él. Tras examinar que estaba en buen estado e ignorar el motivo de por qué se encontraba allí, Juan Carlos Flores, que así es como se llama este mensajero, decidió llevarlo hasta la casa más cercana, donde un vecino se hizo cargo de él y llamo a la policía. Lo que nadie podía imaginarse es que detrás de este abandono infantil se encontraba un ladrón de coches, quien tras sustraer un vehículo se dio cuenta de que en su interior había un bebé, y decidió abandonarlo en medio de la acera, para continuar su huida, tal y como ha relatado la cadena ABC News.



El bebé se encontraba en el interior del vehículo cuando un ladrón se introdujo en el coche y se dio a la fuga antes de parar en la acera para dejar al niño ©ABC News

RELACIONADO Un hombre pasa 10 días en la cárcel por un error de un sistema de reconocimiento facial

“Era imposible que pudiese estar allí solo a un lado de la calle” ha señalado el repartidor. “Lo primero que pensé fue que esto no era normal, que un bebé pueda estar en un lado de la calle. No era normal. Y cuando me acerqué al bebé, me dieron ganas de llorar”, añade Flores.

La policía dijo que el robo del coche se produjo cuando la madre del bebé salió del coche para comprobar que había cerrado la puerta de su vivienda pero cuando volvió al aparcamiento, el bebé y el vehículo habían desaparecido.

El bebé estuvo solo alrededor de 20 minutos antes de que el repartidor se percatara de su presencia ©ABC News

Las cámaras de vigilancia del vecino mostraron al sospechoso abandonando al bebé y, posteriormente, deshaciéndose del coche en las inmediaciones. “Debió darse cuenta rápidamente de que había un bebé en el vehículo”, dijo comentó el vecino al medio.

Las cámaras de su casa mostraron que el bebé estuvo allí durante unos 20 minutos antes de que Flores acudiera al rescate del niño. “Pasaron unos seis vehículos y nadie lo vio”, dijo el vecino. ”Además, ese día era el día de la basura, así que no nos habríamos dado cuenta de que había algo en la esquina”, añade.

La policía ha reunido inmediatamente al bebé con sus madre, sin embargo, no se ha confirmado ningún arresto, por lo que han pedido a la comunidad que ayude a identificar al conductor a partir del vídeo del incidente.