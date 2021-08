Así está actuando la cepa británica del coronavirus en España

España, como otros tantos países, está inmersa en la lucha por frenar la tercera ola del coronavirus. Un nuevo capítulo de esta pandemia que muchos han relacionado con las variantes del COVID-19 que han aparecido en las últimas semanas y, concretamente, con la cepa británica. Esto es todo lo que se sabe acerca de ella.

Tanto esta mutación como la ubicada en Brasil y en Sudáfrica son más contagiosas y ya han sido detectados varios casos en diversos centros hospitalarios de nuestro país, pero ¿es la causa de la tercera ola? Según las autoridades sanitarias, la variante británica puede haber tenido alguna influencia y si lo ha hecho, ésta habrá sido pequeña. La razón es sencilla: los casos empezaron a crecer y a dispararse antes de detectar esta cepa por primera vez en pacientes españoles.

Tanto la mutación británica como la ubicada en Brasil y en Sudáfrica son más contagiosas ©GettyImages

A pesar de que se trata de una mutación más contagiosa, esto no significa que vaya a aunar la mayor parte de los contagios actuales y futuros. Para que se convierta en la variante imperante dependería de una serie de comportamientos concretos en según qué poblaciones.

Las vacunas

Sabemos que la cepa británica es más contagiosa y que, de momento, no domina los casos nacionales y es complicado que llegue a hacerlo, pero ¿qué ocurre con las actuales vacunas? Los ensayos clínicos de las diferentes farmacéuticas no se han llevado a cabo basándose en esta mutación, pero, en principio, esto no supondrá ningún problema a la hora de proteger a la población.

Pfizer y BioNtech han asegurado que el impacto de la variante británica en su inoculante es mínimo ©GettyImages

Pfizer y BioNtech ya han anunciado que han realizado una serie de pruebas en el laboratorio cuyos resultados desvelan que el impacto de la variante británica en su inoculante es mínimo. Para llegar a esta conclusión, los científicos han creado un virus que reproducía las mutaciones encontradas en la cepa británica y lo han enfrentado a muestras de sangre de personas que ya habían sido inmunizadas: sus anticuerpos consiguieron neutralizarlo de forma efectiva.

Queda por ver si los antídotos harían frente a las variantes sudafricana y brasileña con la misma suerte, pero los primeros indicios auguran que podrían perder algo de efectividad. Sea como sea, no habría que empezar de nuevo. Las dosis firmadas por Pfizer, Moderna y otras farmacéuticas se pueden actualizar con bastante rapidez. Por lo tanto, si el escudo de sus vacunas no alcanza a proteger a los ciudadanos de alguna de estas mutaciones se podría desarrollar un nuevo inoculante en pocas semanas. Y lo más importante: las variantes no afectarán a la inmunidad adquirida hasta ese momento.