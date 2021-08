Araceli, la primera vacunada en España, recibe la segunda dosis de la vacuna de Pfizer

Araceli Rosario Hidalgo, la usuaria de la residencia ‘Los Olmos’ de Guadalajara que ha sido la primera española en recibir la vacuna contra la COVID-19, ha sido también la que ha inaugurado la segunda remesa este lunes, recomendando a todo el mundo que “no lo piensen” y que se vacunen, porque es necesario “para defendernos de este virus”, al igual que lo es usar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos. De ahí que haya incidido enpedirresponsabilidad.

“Estoy muy bien, no he sentido ni el pinchazo, le digo a todo el mundo que se ponga la vacuna y que seamos responsables de lo que tenemos encima. Hay que luchar para deshacernos de este virus”, ha señalado a las puertas de la residencia la anciana de 96 años, cuyo máximo deseo es que acabe la pandemia cuanto antes para poder volver a ver a su familia.

Abrigada y alegre, acompañada de la técnico auxiliar que ha sido vacunada con ella, Mónica Tapias, y de la enfermera que les ha inyectado las dosis, Carmen Carbonel, ha salido a las puertas de la residencia tras recibir a las 9.00 horas la segunda dosis dela vacuna Pfizer.

Tras reposar un ratito el pinchazo, ha aseverado que el hecho de haber sido la primera en ser vacunada le supone “una gran alegría”, con el claro deseo en este momento de que todo el mundo “se ponga bien, que tengamos la paz y que no haya disgustos”, ha apostillado.

“La vacuna me ha sentado muy bien”, ha insistido tras reconocer que la pasada noche la había pasado algo nerviosa, pero que no se había mareado ni nada y que espera pasar el día tranquila, “leyendo alguna revista”, ha señalado riéndose. De lo que si tiene muchas ganas Araceli ahora es de poder ver a su familia, a la que no ve “desde que está este bicho por aquí”, ha señalado.

Por su parte, la técnico auxiliar de Enfermería, se ha mostrado convencida de que tras recibir esta segunda dosis, “al estar inmunizada”, va a trabajar “más tranquila”, tras reconocer que son realmente los trabajadores de la residencia quienes pueden traer el virus al centro ya que los ancianos no salen. “Es un paso importante para frenar la pandemia aunque tengamos que seguir manteniendo las medidas contra el virus”, ha añadido.

A lo largo de la jornada serán vacunados la mayor parte del resto de los residentes y, posteriormente, los trabajadores de la primera residencia en la que se ha procedido también a efectuar la segunda dosis de prácticamente la totalidad de su personal.

Los profesionales del SESCAM se vacunarán este Martes

Según ha informado en nota de prensa, el Gobierno regional, a lo largo de este lunes además, se vacunará en la provincia guadalajareña a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y también se administrará la vacuna en las residencias El Jardín, de Horche, y El Parque, en Cabanillas del Campo.

Este martes se continuaría la vacunación de profesionales del Sescam tanto en el Hospital como en Atención Primaria.

“Se estima que la inmunidad se genera pasados alrededor de siete días tras la administración de la segunda dosis de la vacuna. En todo caso, las autoridades sanitarias apelan una vez más a la responsabilidad de todos para hacer frente al coronavirus, y se recuerda la necesidad de mantener las medidas de protección frente a la Covid-19 que todos conocemos: uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, ventilación de los espacios, mantenimiento de la distancia de seguridad respecto a otras personas y evitar en lo posible reuniones sociales fuera de nuestro grupo de convivencia estable”, han reclamado desde el Ejecutivo.