Conmoción en EE.UU por la muerte de una bebé a la que su padre dejó 10 horas sola en casa para irse a trabajar

Wilner Belizaire, un estadounidense de 21 años se marchó a trabajar y dejó a su bebé de tan solo cuatro meses sola en su cuna durante diez horas. Cuando regresó, la encontró ya sin vida y él mismo llamó a los servicios de emergencia, aunque no pudieron hacer nada por Jazmyn, como se llamaba la pequeña. El padre fue detenido de inmediato y declaró ante la policía de Orlando, donde reside, que se encargaba él solo de su hija, que la madre no se ocupaba y que no tenía a nadie que pudiera cuidarla.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre, pero es ahora cuando han salido a la luz. Explicó a los agentes que sabía que no estaba bien dejarla sola tantas horas, pero que tenía que ir a trabajar para poder mantenerla y que además se sentía presionado porque tenía dificultades para pagar el alquiler. Aseguraba que había intentado contratar a una niñera, pero que no lo consiguió, de modo que no le quedó más opción que marcharse y quedar a la bebé en casa.

Tras pasar varios días en prisión, Belizaire pagó la fianza y fue puesto en libertad condicional el 4 de enero, hasta que sea juzgado. Acusado de un delito de desamparo a un menor, causándole daño o discapacidad, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión, otros 15 de libertad condicional y a una multa de 10.000 dólares (unos 8.200 euros).

Belizaire asegura que no tenía a nadie con quien dejar a la niña ©GettyImages

El hombre subía a menudo fotos de su hija a las redes sociales acompañadas de tiernos mensajes llenos de amor, por lo que sorprende la grave negligencia que ha cometido y que le ha costado la vida a la niña. A pesar de lo ocurrido, ha recibido numerosos mensajes dándole ánimos, a quienes respondía este domingo a través de sus stories de Instagram: “Solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado a través de todo esto. Probablemente no estaría aquí si no fuera por su apoyo y ayuda”.

Un caso similar en España

Justo un mes antes del trágico fallecimiento de Jazmyn, era juzgada en la Ciudad de la Justicia de Málaga una mujer por haber dejado en casa sola, nada menos que durante un mes, a su bebé de 17 meses con un biberón y unas galletas. Quedó a la niña en su habitación, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Un jurado popular la declaró culpable por unanimidad de un delito de asesinato y otro de abandono temporal de un menor.