Richard Muljadi, el joven millonario que ha comprado todos los billetes de un vuelo para evitar contagiarse de COVID-19

El millonario indonesio Richard Muljadi, de 33 años, es conocido por sus extravagancias, pero esta vez su más que desahogada cuenta bancaria le ha permitido hacer algo que muchos otros pasajeros en todo el mundo desearían poder hacer en época de pandemia: comprar todos los billetes del vuelo en el que iba a viajar para evitar contagiarse de COVID-19.

Aunque, según los expertos, el riesgo de transmisión de coronavirus en un avión es muy bajo siempre que todo el mundo lleve mascarilla (así al menos lo concluye un estudio de la Escuela de Salud Pública TH de Harvard), Muljadi prefiere no jugársela y evitar ese 0,0003 por ciento de probabilidad de contraer el COVID que, en función del citado estudio, existe en una aeronave y por eso adquirió todos los pasajes.

Él y su esposa, Shalvynne Chang, viajaron solos en un avión comercial que volaba de Yakarta a Bali. Así lo atestiguó con una imagen que subió a sus redes sociales y en la que se puede ver el aparato completamente vacío. “Tenía que asegurarme de que no hubiera nadie más en este vuelo. No volaremos a menos que solo seamos nosotros”, comentaba junto a la foto. Aun así, la pareja no se quitó la mascarilla en todo el trayecto para protegerse de aerosoles que pudieran estar en el ambiente.

Para quien se pregunte por qué no viajó en jet privado, la respuesta la da el propio Muljadi junto a la imagen que compartió en sus redes: “Después de reservar tantos asientos como fuera posible, seguía siendo más barato que alquilar un jet privado. Ese es el truco, muchachos”.

A pesar de que viajaban solos, Muljadi y su mujer no se quitaron la mascarilla durante el vuelo ©Richard Muljadi

La aerolínea, Lion Air Group, ha confirmado que Muljadi y su esposa fueron los únicos pasajeros de ese vuelo, pero contradice la información dada por el millonario y asegura que su código de reserva solo contiene dos billetes, si bien es posible que haya otros códigos de reserva a nombre del millonario. En cualquier caso, tanto él como su mujer reconocen “estar paranoicos” con el coronavirus, por lo que están extremando las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagiarse.

Richard Muljadi es nieto de la empresaria y jurista Kartini Muljadi, que ha llegado a posicionarse como la mujer más rica de Indonesia, con una fortuna estimada en unos 630 millones de dólares (casi 518 millones de euros), según datos de Forbes de 2019. Aunque Richard se ha convertido en todo un influencer que disfruta mostrando su vida plagada de lujos a través de las redes sociales, es también un emprendedor que ha seguido los pasos de su abuela al crear su propia empresa, Dua Tech Global, y ha ejercido como director en la importante compañía que regenta su familia, PT Mulia Graha Abadi.