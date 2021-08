Este es el pueblo que ha registrado hasta -25,4 grados, la temperatura más baja de toda España

Si Filomena ha puesto patas arriba a gran parte del país, la ola de frío que sigue sus pasos no lo hace menos. Con temperaturas mucho más bajas de lo que es habitual en toda la península, se lleva la palma la provincia de Teruel, donde se encuentra el pueblo que ostenta el gélido récord de haber registrado, en la madrugada del martes, la mínima más baja: se trata de Bello, un municipio de tan solo 150 habitantes cuyos termómetros han llegado a marcar nada menos que -25,4 grados. Le siguen Molina de Aragón (en Guadalajara, con -25,2º) y Santa Eulalia del Campo (también en Teruel, con -23º).

Las tres localidaddes se encuentran en una misma área y entre una y otra hay unos 60 kilómetros de distancia. Aunque es una zona acostumbrada a registrar las temperaturas más bajas de toda España, no es nada habitual llegar a este extremo y no hay registros de una mínima como esta desde hace 60 años Aun así, las casas están preparadas para soportar este intenso frío, tal y como señala el alcalde de Bello, Jaime Barrado. El regidor también ha señalado que tanto el Ayuntamiento como las tiendas de alimentación y productos de primera necesidad del municipio se han puesto al servicio de los vecinos más mayores para llevarles a sus domicilios todo aquello que necesiten para que no tengan que salir a la calle.

La ola de frío posterior a las nevadas ha hecho que en estas localidades, al igual que en el resto de ciudades afectadas por Filomena, haya hielo en aceras y carreteras, por lo que es especialmente peligroso salir para las personas mayores por riesgo de caída. De hecho, el Hospital Universitario de Guadalajara ha atendido en un solo día 35 fracturas de cúbito y radio provocadas por caídas ocasionadas por la presencia de hielo en las vías. La media habitual de este tipo de fracturas en este centro hospitalario es de 25 en todo el mes, lo que da idea del peligro que supone la presencia de la nieve helada en toda la provincia. El 40% de los casos que se atendieron este lunes en el servicio de Urgencias de este centro hospitalario fueron de tipo traumatológico, según se ha informado en la reunión del Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP).

En Bello no se registraba una temperatura como la marcada esta madrugada desde hace 60 años ©Wikimedia Commons

Está previsto que estos episodios de heladas se prolonguen durante un día más, lo que mantiene el riesgo de circulación tanto para viandantes como para vehículos. Mientras, se siguen produciendo en algunos puntos de la provincia de Guadalajara problemas con el suministro eléctrico que anoche llegaron a afectar a 2.000 usuarios de la zona de Trillo y Moratilla de Los Meleros. En estos momentos se sigue trabajando para garantizar el suministro a toda la población, si bien a esta hora aún hay cerca de 600 usuarios afectados. Igualmente, en algunos municipios de la zona de Molina de Aragón se siguen produciendo algunas incidencias con el servicio de telefonía.