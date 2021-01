Madrid comienza a ‘descongelarse’: se reactivan los suministros, se recuperan 27 líneas de autobús y se reanuda la recogida de residuos

Además, Mercamadrid ha abierto de nuevo sus puertas después de que este lunes hayan podido acceder al gran mercado madrileño un total de 165 camiones tráiler con mercancía. La mayor parte de los supermercados abrirá y el abastecimiento será normal, aunque no es descartable que se produzcan algunas colas.

Los centros educativos de la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados hasta el lunes 18 de enero para arreglar desperfectos y garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nueve y frío ©GettyImages

Por otro lado, se reanudará de nuevo el servicio de recogida de basuras, aunque esta se hará de forma paulatina , ya que aún quedan muchas calles por limpiar y que aún no son transitables para los camiones de la basura, por lo que se pide a los ciudadanos que no dejen los residuos fuera de sus casas hasta que no se restablezca el servicio en sus zonas.

En cuanto a los centros educativos de la Comunidad de Madrid, estos permanecerán cerrados hasta el lunes 18 de enero. Las principales causas que se han tenido en cuenta para tomar esta decisión han sido tanto la dificultad para garantizar el acceso y transporte a los centros educativos, como la seguridad en los mismos por los desperfectos causados por la nieve y el hielo acumulados, así como por la caída de árboles en las infraestructuras.