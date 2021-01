El coronavirus abre otro debate: ¿las empresas pueden despedir a los trabajadores que se nieguen a ser vacunados?

A finales de diciembre, España dio luz verde a su campaña de vacunación siguiendo un plan que basa la administración de las dosis en función de la prioridad que se ha dado a los diferentes grupos de la población. No obstante, según marca la ley, recibir las dosis es voluntario y, a pesar de ello, las empresas podrían despedir a aquellos trabajadores que se nieguen a recibir las inyecciones.

El debate está abierto desde antes de que los países de la Unión Europea elaborasen sus respectivas hojas de ruta para vacunar a su población. En ese momento, Christa Schweng, presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), comentó que la inyección no tendría que ser obligatoria porque “es un ataque y cada uno debe decidir individualmente si lo quiere o no para sí mismo”. Al mismo tiempo apuntó que era “posible” que evitasen contratar a un trabajador que no quiere vacunarse contra el Covid-19: “Como empresario, puedo elegir con quién firmo. El trabajador, por su parte, puede decidir si quiere trabajar (para la empresa) o no”.

En España la vacuna el empresario está obligado a proteger la salud de su plantilla ©GettyImages

Cumplir una condición

¿Una empresa podría no contratar o despedir a los empleados que opten por no recibir las dosis? Tal y como explica El Español se tiene que dar una condición: la compañía debe incluir este punto (el de la vacunación contra el coronavirus) dentro de su plan de prevención de riesgos laborales. Si así lo hace podrán llevar a cabo cualquiera de las dos acciones que planteábamos en la pregunta.

El citado medio cuanta con la información proporcionada por abogados laboralistas y éstos apuntan que, aunque en España la vacuna no es obligatoria por ley, el empresario está obligado a proteger la salud de su plantilla. Si el inoculante está incluido en el plan de riesgos laborales, el trabajador está obligado a vacunarse aunque, añaden, serán los tribunales los que digan la última palabra.

Esta prevención choca con el derecho del trabajador a evitar injerencias en su autonomía personal ©GettyImages

Los tribunales

En este sentido, los expertos explican que será un juez el encargado de pronunciarse sobre esta cuestión por una razón: choca la prevención contra la pandemia del coronavirus con el derecho del trabajador a evitar injerencias en su autonomía personal. No obstante, desde el punto de vista legal creen que los tribunales acabarían legitimando el despido por rechazo voluntario de la vacuna.

Hasta el momento, ninguna empresa ha llevado a cabo los movimientos necesarios para incluir la vacuna del coronavirus en sus planes de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, son muchas las compañías que sí están realizando pruebas a toda su plantilla para descubrir posibles contagios. Una actuación que muchos ven como un posible preludio de la imposición de recibir las dosis con el objetivo de inmunizar a sus empleados frente a la enfermedad.