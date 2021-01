La OMS avisa de que el mundo está en un momento ‘crítico y peligroso’ de la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que el mundo está actualmente en un momento “crítico y peligroso” de la pandemia , por lo que ha pedido a los ciudadanos cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “No cumplir con las medidas brinda al virus la oportunidad de propagarse, lo que pone en riesgo la salud de uno mismo y la de los seres queridos y, además, aumenta la posibilidad de que más personas padezcan la enfermedad de forma grave y de presionar, aún más, a los profesionales sanitarios”, ha dicho Tedros en rueda de prensa.

Por ello, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha recordado que cada uno puede detener “personalmente” al virus, evitando estar con personas con las que no conviven en espacios cerrados, manteniendo las distancias de seguridad, lavándose las manos con frecuencia y utilizando la mascarilla. Y es que, tal y como ha avisado, se ha producido un aumento de los casos y de las muertes en las últimas semanas por la “falta de cumplimiento” de las medidas contra el Covid-19. “En este periodo difícil es mejor reunirse virtualmente, pero si tiene que reunirse con otros, hágalo con cuidado y con las precauciones adecuadas”, ha zanjado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus ©GettyImages

Tedros ha exigido a los países que cuentan con dosis de vacuna suficientes para su población que donen las que no necesitan a los países más pobres. Además, ha pedido que “dejen de establecer” acuerdos bilaterales con las compañías fuera del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conocido como COVAX, ya que puede provocar un encarecimiento de las vacunas.

“Ningún país debería saltarse la cola para vacunar a su población mientras otros países no pueden hacerlo. La ciencia ya ha cumplido y ahora tenemos que asegurarnos de que todas las personas tienen un acceso equitativo a la vacuna”, ha apostillado Tedros. En este sentido, el director general de la OMS ha informado de que el mecanismo COVAX ha asegurado contratos de 2.000 millones de dosis de vacunas “eficaces y seguras” frente al Covid-19, así como el derecho de adquisición preferente para unas 1.000 millones de dosis adicionales.

No obstante, Tedros ha avisado de que en la actualidad 42 países están suministrando vacunas a su población, de los cuales 36 son regiones de altos ingresos y seis de medios ingresos, por lo que los más pobres no las están recibiendo. “Estamos en un momento crítico y peligroso y no nos podemos dormir en los laureles en el despliegue de las vacunas”, ha advertido el dirigente del organismo de Naciones Unidas, para lamentar que muchos países y empresas todavía no hayan facilitado a la OMS los datos necesarios para establecer el listado de uso de emergencias.

Finalmente, Tedros ha avisado de que el “nacionalismo de las vacunas” es contraproducente. ”La vacunación equitativa salva vidas, estabiliza los sistemas sanitarias y conduce a una recuperación económica verdaderamente mundial que estimule la creación de empleo”, ha sentenciado.