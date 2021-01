La campaña de vacunación avanza mucho más lento de lo esperado: ¿a qué se debe esta ralentización?

Hace una semana, la imagen de Araceli, primera persona en recibir una vacuna para el Covid-19 en España, supuso el pistoletazo de salida de la ansiada campaña de vacunación y la cuál, si todo va bien, podría devolver, por fin, la normalidad al país tras 10 meses de pandemia.



Las comunidades autónomas argumentan, en general, que este retraso se debe a que “ha habido dos días festivos” y a que Pfizer “entregó un día más tarde las dosis previstas” ©EuropaPress

Sin embargo, la carrera por la vacuna ha empezado mucho más lenta de lo planeado en la mayoría de las comunidades autónomas.

En total, durante la primera semana de vacunación, en España se han administrado 82.834 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech, según ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad. Una cifra muy alejada de las más de 700.000 dosis que se repartieron entre las comunidades durante las dos primeras semanas. Es decir, solo un 11 por ciento de las vacunas que se han repartido hasta ahora ha llegado finalmente a administrarse.

En concreto, en España se han repartido 718.575 dosis de vacuna, de las cuales 360.000 han sido recibidas este lunes por parte de las comunidades autónomas.



Al ritmo actual de vacunación, España podría tardar más de cinco años en inmunizar a toda la población. “Cuanto más tiempo pase, más posibilidades tiene de mutar el coronavirus, pudiendo darse la situación de que se vuelva resistente a la vacuna y haya que vacunar de nuevo”, señala Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph).

Este proceso de vacunación se está desarrollando a diferentes velocidades en cada comunidad autónoma, Madrid es la está peor parada, donde solo se han administrado el 6 por ciento de las vacunas disponibles. Unos datos muy diferentes a los de Asturias, que ha llegado a suministrar el 80,7 de las dosis recibidas durante la primera semana.

Las comunidades autónomas argumentan, en general, que este retraso se debe a que “ha habido dos días festivos” y a que Pfizer “entregó un día más tarde las dosis previstas”. Además, añaden ”que las residencias prefieren vacunar cuando están todos los residentes, y en estos días hay residentes que disfrutan de salidas con la familia”.

En Madrid solo se han administrado el 6 por ciento de las vacunas disponibles ©GettyImages

Se espera que el 70 por ciento de la población haya sido vacunada para el verano

Así, el Ministerio de Sanidad ha asegurado que el proceso de vacunación está “evolucionando correctamente” y esta misma semana se va a alcanzar una “velocidad de crucero” respecto a la administración de la vacuna en las comunidades autónomas.

Además, ha asegurado que en España se van a suministrar las dos dosis de la vacuna, como así se establece en la ficha técnica del fabricante y que fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Dicho esto, se ha señalado que no se puede garantizar que toda la población española se va a vacunar frente al Covid-19, pero sí que el 100 por cien tendrá acceso a una vacuna “segura y fiable”. De hecho, ha pronosticado que en verano en torno al 70 por ciento de la población podría haberla recibido.

No obstante, se ha pedido “prudencia” a la ciudadanía, avisando de que hasta que la vacunación no avance y se inmunice a un grupo importante de la población “no podemos relajarnos”. “Necesitamos que los ciudadanos sigan manteniendo un comportamiento ejemplar”.