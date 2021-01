Investigan la muerte de un niño de 12 años en Gijón por posible sospecha de Covid-19

Los médicos estudian si la muerte de un niño de Gijón de 12 años se debe o no al coronavirus. El menor falleció el uno de enero en el Hospital Central Universitario de Asturias a donde fue derivado desde el centro hospitalario gijonés, “después de varios días con síntomas propios de la infección pandémica”, según informan este sábado varios diarios asturianos.

Desde la Consejería de Salud no han ofrecido ninguna información relativa a este caso. El Colegio de la Inmaculada, donde el pequeño llevaba a cabo sus estudios, mostraba este viernes sus condolencias por la muerte del menor, un apasionado del fútbol.

El pequeño “nunca llegó a dar positivo por PCR” ©EuropaPress

Según las informaciones que publica el diario asturiano La Nueva España, el pequeño “nunca llegó a dar positivo por PCR”, pero sin embargo sus síntomas podrían ser compatibles con la Covid. El menor falleció por un “fallo multiorgánico” y ”nadie de su entorno tenía conocimiento de que sufriese alguna patología previa”. Ahora será la autopsia la que determine la causa de la muerte.

CORONAVIRUS Y NIÑOS

A lo largo de estos últimos meses se han registrado casos de menores contagiados con coronavirus, pero varios estudios han recogido que afecta de forma leve a los niños y que los datos muestran que no son supercontagiadores, como se creía en un principio. Un estudio llevado a cabo por Instituto de Salud Infantil UCL Great Ormond Street en Londres (Reino Unido) y publicado en la revista ‘The Lancet Child & Adolescent Health’ confirmó que el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, afecta de forma leve a los niños y en “muy raras ocasiones” les provoca la muerte. El estudio, que incluyó niños y adolescentes de 3 días a 18 años de edad, encontró que aunque la mayoría ingresó en el hospital (62%, 363/582), menos de uno de cada diez pacientes requirió tratamiento en cuidados intensivos (8%).

El estudio sólo ha incluido a niños que habían buscado ayuda médica y que habían sido evaluados para detectar la infección por Covid-19, por lo que no se habrían incluido casos más leves. “Nos tranquilizaron al observar que el caso la tasa de mortalidad en nuestra cohorte fue muy baja y es probable que sea aún más baja, dado que muchos niños con enfermedades leves no habrían recibido atención médica y, por lo tanto, no estarían incluidos en este estudio”, han dicho los expertos.

Los investigadores encontraron que el síntoma más común reportado fue fiebre (65%), alrededor de la mitad tenían signos de infección del tracto respiratorio superior (54%) y una cuarta parte tenía evidencia de neumonía (25%). Se informaron síntomas gastrointestinales en alrededor de una cuarta parte de los niños (22%), 40 de los cuales no tenían ningún síntoma respiratorio. Unos 92 niños, la mayoría de los cuales fueron examinados debido al contacto cercano con un caso conocido de COVID-19, no presentaron síntomas (16%).