La Navidad alrededor del mundo: del color prohibido en Japón a la extraña gastronomía de Groenlandia

La Navidad 2020 será recordada porque el coronavirus ha obligado a rediseñar las celebraciones, unas tradiciones que no son iguales en todos los lugares del planeta. No en vano, en algunos casos, hay diferencias, incluso, en el mismo continente. Acostumbrados a identificar esta época con determinados colores, con los villancicos o con la decoración de las casas con los típicos adornos sorprende saber que no es algo global. Así es la Navidad alrededor del mundo.

Japón

Uno de los colores de la Navidad es, por excelencia, el rojo: hasta Papá Noel viste de ese color. Sin embargo, en Japón no está bien visto porque es el tono de los sobres que utilizan para enviar notas fúnebres. Además, en el citado país no celebran la Navidad como se conoce en Occidente: ellos cuentan con el ‘Festival de Amor’ que reúne a las familias.

Pakistán, Taiwán y China

Dejando a un lado Hong Kong y Macao, en esta zona del mundo el 24 y el 25 de diciembre no celebran Nochebuena y Navidad. Estos países tienen marcadas sus propias festividades que coinciden con las fechas occidentales y, normalmente, son en honor a una figura importante: por ejemplo, en Pakistán honran al fundador del país, Jinnah.

En Italia la encargada de traer los regalos a los más pequeño de la casa es una bruja conocida como ‘La Befana’ ©GettyImages

Italia

En el país transalpino ‘La Befana’ sustituye a Papá Noel. Es una bruja mayor que, según la leyenda, se encontró con los Reyes Magos en uno de sus viajes y por eso se encarga de dejar los regalos a los niños.

Serbia y Montenegro

En esa parte de Europa tienen una tradición muy peculiar: varias semanas antes de Navidad, los niños atan primero a su madre y después a su padre mientras cantan una canción popular en la que les preguntan qué les van a dar a cambio de su libertad.

En Islandia, los ‘yules’ dejan regalos a los que se han portado bien y patatas podridas a los que no ©GettyImages

Islandia

‘Los 13 Santas de Islandia’ son unos duendes conocidos como ‘yules’ o ‘jólasveinarnir’, que, antes de Navidad, abandonan la montaña para llenar los zapatos de los niños con regalos. Eso sí, si los más pequeños de la casa se han portado mal les dejarán una patata podrida.

Groenlandia

La gastronomía de esta gran isla ubicada entre el Atlántico Norte y el Ártico no tiene nada que ver con los tradicionales asados que llenan de olor y sabor los hogares españoles. Allí, lo típico es comer carne podrida de alca, un ave, que durante varios meses ha sido fermentada bajo una piedra envuelta en piel de foca.