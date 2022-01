Increíble, pero cierto: estos ocho países no han tenido ni un solo caso de coronavirus

Hace algo más de un año, China confirmó los primeros casos de coronavirus en la región de Wuhan. Trece meses después de aquello, el mundo se ha sumido en una pandemia global que ya ha contagiado a 75 millones de personas. No obstante, todavía existen rincones que se han mantenido a salvo: estos son los ocho países que no han registrado ni un solo caso de Covid-19.

Hasta ahora, Estados Unidos es la nación con mayor número de personas que han contraído la enfermedad: 17 millones de contagios y más de 310.000 muertes desde enero de 2020. Le siguen de cerca India con diez millones de casos y Brasil, que ha registrado siete. A esta lista de países más afectados por el coronavirus hay que añadir a Rusia (2,7 millones), Francia (2,4), Turquía (1,9), Reino Unido (1,95), Italia (1,90), España (1,78) y Argentina (1,52).

Los 8 países libres de coronavirus

Con semejante panorama cuesta imaginar un país que no haya registrado contagios ni pérdidas, pero existen y, concretamente, son ocho territorios los que no han notificado ni un solo caso de Covid-19. Los podemos encontrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde el citado organismo cuenta con un mapamundi en el que refleja la situación de cada nación. Las que siguen a salvo son, en su mayoría, islas y archipiélagos a los que el virus no ha podido llegar.

En las 36 islas habitadas de Tonga no ha habido contagiados ©GettyImages

República de Palaos

Formada por más de 500 islas, es parte de la región de Micronesia ubicada en la parte occidental del océano Pacífico, la más remota. La isla Babeldaob es la más grande y en ella se encuentra la actual capital: Ngerulmud.

Estados Federados de Micronesia

Esta región de Micronesia está formada por cuatro estados: Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae, que está repartidos esparcidos a lo largo del océano Pacífico. Cuenta con unas 607 islas que cubren una distancia longitudinal de 2700 kilómetros y su capital es Palikir.

Nauru

Es el estado soberano más pequeño de Oceanía y el tercero del mundo por detrás del Vaticano y el Principado de Mónaco: tiene una superficie de 21,3 kilómetros cuadrados. Es un atolón de forma ovalada, elevado y escarpado que alterna playas con montículos coralinos.

Kiribati

Este archipiélago (cuya extensión es de 811 kilómetros cuadrados) está formado por 33 islas de las cuales solamente 20 están habitadas. Además de ser uno de los países más pequeños y aislados del mundo, también es uno de los vulnerables al aumento de las temperaturas.

Nauru, el tercer estado soberano más pequeño del mundo, está libre de coronavirus ©GettyImages

Tuvalu

Es un pequeño archipiélago situado en el océano Pacífico y uno de los cuatro países que forman Polinesia. Está compuesto por varias islas y la más grande es Fongafale, que mide 2,8 kilómetros cuadrados.

Samoa

Este país insular es parte del cuarteto que da forma a la Polinesia. Su capital es Apia, situada en la isla de Upolu, y es, junto a Kiribati, el primer país en recibir el año nuevo debido a su huso horario.

Tonga

Es un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia formado por la unión de más de 177 islas, de las cuales unas 36 están habitadas.

Corea del Norte

Es, quizás, el país más famoso de esta lista. Ubicado en Asia Oriental, ocupa la porción septentrional de la península de Corea y tiene en Pyongyang su capital.