España empezará la campaña de vacunación el 27 de diciembre

España comenzará el plan de vacunación contra el coronavirus el próximo domingo 27 de diciembre, siendo un día antes, el 26, cuando se reciban las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Cada semana se irán recibiendo las dosis de cada vacuna y se irán distribuyendo de forma equitativa a las comunidades autónomas para ir prosiguiendo el proceso de vacunación y en base al plan de vacunación aprobado por las autoridades. La citación para recibir la vacuna también se realizará lo antes posible y no hay previstas sanciones para los que se nieguen a acudir a recibirla.

La vacuna va a ser suministrada en la red sanitaria habitual, de forma gratuita en los más de 13.000 puntos de vacunación de los que dispone España. Debido a que la vacuna presenta una serie de dificultades de distribución, la compañía va a ser la encargada de distribuirla en varios puntos de España y, posteriormente, cada comunidad autónoma contará con dos puntos concretos para recibirlas en su territorio.

No obstante, todavía no se sabe cuántas dosis llegarán a España en el primer envío, pues van a ser repartidas “equitativamente” en toda Europa. Previsiblemente, la Agencia Europea del Medicamento va a dar luz verde al fármaco en la reunión que ha previsto el próximo lunes, 21 de diciembre, momento a partir del cual la Comisión Europea se ha preparado para poder concluir el proceso formal en apenas dos días, el 23 de diciembre, a pesar de que se trata de una burocracia que habitualmente requiere 67 días. No obstante, la agencia sigue manteniendo la reunión prevista para el 29 de diciembre por si necesitan valorar más datos.

Se espera que en mayo o junio ya estén inmunizados entre 15 y 20 millones de españoles. Según se establece en el Plan de Vacunación contra COVID-19, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas, las cuales serán residentes y personal sanitario de residencias, así como de centros de grandes dependientes, y el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Esta fase, según ha explicado Illa, se llevará a cabo entre los meses de enero y febrero.

Posteriormente, y a pesar de que todavía no está decidido en qué fase de vacunación entrarán, se vacunarán a mayores de 65 años, personas con condiciones de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, personas vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, adolescentes y jóvenes, las personas que viven en zonas con importantes brotes de coronavirus o de alta incidencia, las mujeres embarazadas o que están en el periodo de lactancia, y las personas a SARS-CoV-2.

Cuando la EMA emita la evaluación favorable de la vacuna de Pfizer y BioNTech se publicará una ficha técnica de la vacuna donde se especificará las indicaciones que tiene, lo mismo que ocurrirá cuando se aprueben el resto de vacunas como, por ejemplo, la de Moderna