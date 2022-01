Muere a los 29 años Joselyn Cano, la ‘Kim Kardashian mexicana’, por complicaciones en una operación estética

La modelo e ‘Influencer’ Joselyn Cano, quien estaba considerada como la ‘Kim Kardashian mexicana’, falleció a los 29 años después de una complicación en una operación de estética de levantamiento de glúteos, según recoge el medio ‘Infobae’. La estrella de las redes sociales, donde contaba con más de 12 millones de seguidores, pasó por segunda vez por el quirófano para someterse a este tipo de cirugía falleciendo el pasado 7 de diciembre en Colombia.

Aunque la noticia no ha trascendido hasta hace unas horas y todavía no ha sido confirmada por la familia, la periodista Nelssie Carrillo fue la primera en publicar su fallecimiento y miles de internautas han llenado las redes sociales de mensajes de despedida. Además, según recoge “The Sun”, han compartido en You Tube la retransmisión en directo del que sería el funeral de Joselyn, para que sus seguidores pudieran despedirla.

Residente en Newport Beach (California) y graduada en Microbiología por la Universidad Estatal de San Diego, Joselyn Cano empezó en el mundo del modelaje a los 17 años posando para revistas locales y saltó a la fama en 2014 al aparecer en la portada del magazine “Lowrider”. A ello se sumó su parecido con la celebrity Kim Kardashian. Compartía en sus perfiles de redes sociales imágenes de su estilo de vida, entrenamientos y posados. Incluso llegó a aparecer en la edición de la conocida revista “Sport Illustrated” en 2016.

La joven se sometió a una cirugía de levantamiento de glúteos en la que se extrae grasa de varias partes del cuerpo y se inyecta en las nalgas. Según datos de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, es un procedimiento en el que cada vez se someten más personas, llegando a aumentar más del 200% desde el año 2000.

Recientemente había creado su propia línea de trajes de baño llamada Joselyn Cano Swimwear, con la que ya había conseguido importantes ventas.