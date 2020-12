¡Esto sí que es tener espíritu navideño! Un joven encuentra 4.000 euros en décimos de lotería y los entrega a su dueño

Andrés Quesada, un joven malagueño de 27 años, estaba el pasado miércoles a punto de irse a trabajar, pero antes llamó a su madre por teléfono y salió al balcón para hablar con ella. Mientras conversaban, vio que en el capó de un coche había una carpeta de la que sobresalían unos papeles que parecían décimos de lotería. Bajó corriendo y la cogió. Al comprobar que no había nadie buscándola, subió a su domicilio con la carpeta en cuestión. Cuando la abrió, no salía de su asombro: contenía nada menos que 95 décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, además de décimos de otros sorteos y varios boletos del Euromillón. Todo el conjunto tenía un precio estimado en unos 4.000 euros.

“Me quedé un poco anonadado porque lo normal es encontrarte una cartera o un móvil, pero no un paquete de décimos de lotería”, explica el joven en una entrevista a TVE. Aún sorprendido, llamó a la Policía para dar aviso del curioso hallazgo. Además, dejó una nota con sus datos en el vehículo explicando lo ocurrido y, justo en el momento en el que los agentes se personaron a recogerla, el dueño de los décimos, propietario de una administración de Lotería, le llamó “muy angustiado y atacado”, pero también muy agradecido.

En ningún momento pensó en quedárselos porque “bastante mal va el 2020 como para tener otra mala noticia”, pensó. “Mejor ver una noticia de ‘se ha recuperado esto’ que ’una persona pierde 4.000 euros en Lotería’“. En cualquier caso, Quesada no se queda con las manos vacías, ya que el lotero le ha regalado uno de los décimos de Navidad que encontró y un boleto de Euromillón a modo de agradecimiento y otros a cada uno de los agentes que acudieron a buscar la carpeta.

Andrés Quesada llamó de inmediato a la Policía para avisar del sorprendente hallazgo y para intentar localizar al legítimo dueño de los décimos ©Captura de pantalla de TVE

Es posible, por tanto, que ‘la suerte le acompañe’. Para quien vea en lo ocurrido una especie de presagio de cara al Sorteo, el número que el lotero les entregó es el 39569, pero ya no es posible adquirirlo, puesto que la familia de Andrés (que sí ve en esto una señal) lo ha intentado y está agotado.

‘Lo que no me gustaría que me pasara a mí, tampoco me gustaría que le pasara a otros’

Andrés no se encuentra ahora mismo en su mejor momento, laboralmente hablando. Es técnico audiovisual freelance y se ve obligado a trabajar también como vigilante de seguridad por las noches para afrontar la baja demanda de su sector. Eso no ha sido impedimento para hacer lo correcto: “la gente le ha dado mucha importancia, pero yo no le doy tanta”, explica. “Lo que no me gustaría que me pasara a mí, tampoco me gustaría que le pasara a otros“.