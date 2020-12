El ‘efecto Bandwagon’ o por qué casi todo el mundo se pondrá la vacuna del coronavirus sin que nadie les obligue

A principios de diciembre conocimos los resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la opinión de los españoles acerca de la vacuna contra el coronavirus. Las cifras transmitían un sentimiento de desconfianza que no perturba a los epidemiólogos ya que apuestan a que desaparecerá cuando se compruebe que el inoculante es seguro: así funciona el ‘Efecto Bandwagon’.

Este concepto (también conocido como Efecto Manada) es el nombre que bautiza una teoría psicológica que establece lo siguiente: un individuo adopta ideas o conductas porque una gran mayoría de personas lo ha hecho previamente… incluso cuando esas decisiones chocan con sus propias creencias o razonamientos.

Esta teoría establece que un individuo adopta ideas o conductas porque una gran mayoría lo ha hecho antes ©GettyImages

Así creen los expertos que actuará la sociedad cuando comprueben que el antídoto contra el coronavirus es seguro. Una apuesta que mantienen a pesar de los resultados del CIS: un 32,5% de los encuestados estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente, un 55,2% prefiere esperar a conocer los efectos y un 8,4% de los españoles no se muestra dispuesto en ningún caso. Y dentro de esa mitad que se inclina por tener toda la información posible, un 59,6% afirma que se la pondría inmediatamente si se la recomendase su médico por su historial clínico o por el riesgo de contagiar a algún familiar cercano.

Adiós a las dudas gracias al ‘efecto Bandwagon’

La comunidad científica cree que las dudas se esfumarán cuando las dosis empiecen a ser administradas: ahora existe un momento de vacilaciones que desaparecerán debido al ‘efecto Bandwagon’, pero desde su punto de vista no hay un movimiento anti-vacunas. A partir de ese momento, las reticencias bajarán y “todos querrán vacunarse. Esto ocurrirá porque si una vacuna no cumple con los requisitos de eficacia y seguridad, no se podrá comercializar”.

Los expertos apuestan a que el ‘Efecto Bandwagon’ acabará con la incertidumbre, el escepticismo y la desconfianza ©GettyImages

José Tuells Hernández, epidemiólogo y experto de la Universidad de Alicante (UA) y director de la Cátedra de Vacunología Doctor Balmis, es el autor de estas palabras y ha señalado que existe “incertidumbre, escepticismo y desconfianza por la llegada en tiempo récord de las vacunas y por el cansancio que ha provocado la pandemia. De ahí, que surjan movimientos negacionistas que pretenden rebelarse contra las normas sanitarias”.

Por otro lado se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de ponerse el inoculante que protegerá a la población del Covid-19 mostrándose contrario: “En España hay unas coberturas de vacunación muy altas ya están por encima del 97%. Mientras siga funcionando bien la recomendación, no hay que utilizar la imposición”.