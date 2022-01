El esperanzador mensaje de Mavi Doñate y los corresponsales españoles en China tras un año confinados en el epicentro de la pandemia

No está siendo un año fácil para nadie, tampoco para los corresponsales españoles desplazados en China que llevan casi un año confinados allí sin haber tenido ningún tipo de opción de abandonar el país en ningún momento para reencontrarse con sus familiares y amigos. Por este motivo, y a escasos días de la Navidad, Mavi Doñate, corresponsal de TVE en China acompañada por otros colegas de profesión como Pablo M. Díez (ABC), Olatz Urkia (ETB), Macarena Vidal (El País), Lucas de la Cal (El Mundo), Javier García (EFE) y Adrián Foncillas (El Periódico de Catalunya) han hecho público con un video en el que envían un mensaje lleno de esperanza a todos los españoles, en un año en el que no podrán regresar a casa en estas fechas tan entrañables para “abrazar” a los suyos, pues las fronteras de China continúan cerradas y aunque podrían salir, no podrían regresar, al menos en una fecha en concreto, con el objetivo de evitar cualquier tipo de rebrote en el país.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles una docena de nuevos casos de coronavirus, todos importados ©GettyImages

Ha sido la propia Mavi Doñate la que se ha encargado de hacer público el vídeo en las redes sociales, enviando a la vez un mensaje a sus padres, con los que espera poder reencontrarse muy pronto. “Esta semana hago 1 año sin poder salir de China. Nos quedamos en Navidades. Mamá, papá, no voy a tener brazos suficientes el día que os vea, pero son las Navidades que tocan. Los corresponsales aquí os mandamos a todos abrazos. Prudencia porque ahora hay #LuzVerdealaEsperanzaDorso”, ha escrito la periodista.

La pandemia ha registrado en las últimas 24 horas más de 625.000 casos nuevos y 13.988 muertos, con lo que bate su récord diario de decesos en 24 horas y eleva el total a más de 73,5 millones de contagios y 1,6 millones de víctimas mortales. Sin embargo en China los contagios y rebrotes se encuentran controlados. Así, el Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles una docena de nuevos casos de coronavirus, todos importados. La cifra de casos de Covid-19 importados en el país ha ascendido a 4.061 y el total de positivos a nivel nacional a 86.770, aunque la de fallecidos continúa siendo 4.634.

De los últimos 14 contagios procedentes del exterior, tres han sido registrados en Shanghái, los mismos en la provincia de Cantón, y otros dos en Yunnan. Pekín y las provincias de Tianjin, Fujian, y Shandong han sumado un caso más cada una.