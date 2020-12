Estos son los animales más susceptibles a contraer coronavirus, según un estudio

Un grupo de científicos del Centro de Regulación Genómica (CGR) de Barcelona realizó un análisis a 10 especies de animales con el que determinó cuáles son las más susceptibles ante un contagio por el virus del SARS-CoV-2. Si bien al inicio de la pandemia por coronavirus se dijo que la infección en animales era casi imposible, el estudio ha arrojado otros resultados, los cuales indican que hay especies “más susceptibles” ante el Covid-19, después de los humanos.

De acuerdo con el estudio catalán publicado en la revista académica PLOS Computational Biology, los hurones y, en menor medida, las civetas, los perros y los gatos son los animales con riesgo ante el coronavirus, en oposición a los patos, las ratas, los ratones, los pollos y los cerdos, los cuales llevan un riesgo muy bajo o prácticamente nulo de contraer el virus del SARS-CoV-2. “Saber qué animales son susceptibles al virus nos ayuda a prevenir la creación de reservas de animales a partir de las cuales el coronavirus puede volver a emerger con el paso del tiempo”, asegura Luis Serrano, director del CGR y autor principal del estudio.

De todas la especies analizadas, el estudio concluyó que, después del humano, el animal con más riesgo a infectarse es el hurón, cuyas condiciones de vida lo hacen propenso a contagios. “La razón por la que la enfermedad los afecta podría deberse a que los hurones suelen tener contacto cercano con trabajadores humanos”, según Serrano.

Por otro lado, el experto comparte en su estudio que los gatos, por ejemplo, tienen menos susceptibilidad debido a que no suelen estar tan apegados a los humanos como otros animales. “Aunque también encontramos una susceptibilidad potencial a la infección en gatos, estos no coexisten con los humanos en las mismas condiciones que otros animales, lo que podría explicar por qué hasta ahora no se conocen casos de personas infectadas por sus mininos”, señala el autor.

Después del humano, el animal con más riesgo a infectarse es el hurón ©GettyImages

¿Cómo logró el equipo de científicos obtener los resultados?

El grupo de investigadores utilizó sofisticados modelos computacionales para probar la manera en la que el coronavirus usa sus proteínas espiga -las que sobresalen de la superficie del virus- para infiltrarse en las células de diferentes animales. Los científicos descubrieron que el principal punto de entrada es gracias al receptor ACE2, el cual se une a la proteína espiga de la misma forma en la que se une una llave a una cerradura.

Estos receptores ACE2 contienen un sinfín de variantes dentro de los humanos y de otras especies animales, las cuales generan una mayor afinidad de unión con la proteína espiga. Las variantes con afinidad solo se encontraron en hurones, gatos, perros y civetas, caso contrario al de las demás especies analizadas.

Además, los estudiosos determinaron que la afinidad de unión no es suficiente por sí sola para medir la susceptibilidad de una célula ante la infección, ya que el equipo también descubrió que el ‘índice de adaptación de codones’ -la eficacia del coronavirus para controlar en una célula- también es necesario para causar un contagio, ya que este ayuda a que el coronavirus se replique rápidamente. El estudio descubrió que el índice de adaptación de codones solo está en humanos, pollos y patos.

En conclusión, los investigadores hallaron que tanto la afinidad de unión como el índice de adaptación de codones se presentan en humanos y en hurones. La combinación también se encontró en gatos, civetas y perros, pero en menor medida, razón por la que los contagios en estas especies no son tan comunes.