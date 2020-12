Fallece Massimo Colombi, el enfermero italiano que impulsó la campaña para conectar a los enfermos de coronavirus con sus familias

El coronavirus ha dejado muchos nombres propios que ponen cara a los diferentes colectivos que luchan en la primera línea de esta batalla. Uno de ellos es el de Massimo Colombi, el enfermero italiano que trabajaba en el Hospital Regional de Málaga que ha fallecido este domingo, tal y como ha informado la Cadena SER. Los profesionales sanitarios lloran la pérdida de uno de los baluartes de su labor en 2020.

Massimo estaba casado y tenía dos hijos. Este sanitario ha perdido la vida por causas desconocidas y ahora sus familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer los motivos de su muerte.

Se hizo famoso por replicar en España la campaña italiana ‘El derecho a decir adiós’. Con esta iniciativa quiso que las personas que estaban ingresadas en los hospitales pudieran mantener el contacto con sus familiares e, incluso, despedirse de ellos. El objetivo era mitigar la soledad y el aislamiento que suponía la enfermedad ya que había sido testigo en primera persona de lo duro que era ver a los pacientes sin ningún tipo de comunicación.

Conectar a los pacientes con sus familias

La iniciativa de Colombi cobró vida a principios de abril cuando los centros sanitarios empezaban a llenarse de positivos por coronavirus. Fue entonces cuando los profesionales de la salud contemplaron lo difícil que era para los enfermos y para sus familias hacer frente al proceso de aislamiento: tenían que encontrar una manera de responder a esas necesidades que acababan de aparecer.

La fórmula la encontró este enfermero en su país de origen: Italia. Allí, la doctora Francesca Cortellaro que ejercía su profesión en el Hospital de Milán, explicó que lo más duro para ella estaba siendo escuchar cómo los enfermos le pedían que se despidiera por ellos de sus familias. Una situación que la llevó a crear ‘El derecho a decir adiós’, una campaña replicada por Massimo en España.

Se hizo famoso por su llamamiento para conectar a los pacientes ingresados por coronavirus con sus familias ©GettyImages

Su última campaña

Él mismo hizo un llamamiento para que las administraciones, los particulares y las empresas cedieran todo tipo de dispositivos. De esta manera los enfermos no estarían tan solos: “A través de una videollamada, los pacientes pueden tener contacto con sus seres queridos. No solo aquellos que, quizás, puedan morir y quieran despedirse, también los ingresados que no pueden ni ver ni hablar con sus familias”.

Su llamamiento se hizo viral: el Ayuntamiento de Málaga, diferentes particulares y empresas de telecomunicación como Vodafone donaron tablets, móviles y tarjetas de datos. Hace poco había dado vida a otra campaña en la que pedía responsabilidad a los ciudadanos pensando en las celebraciones de la próxima Navidad.