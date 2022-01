Celebrar la Navidad con seguridad: ¿qué prueba es la más fiable que te puedes hacer: PCR, serológico o antígenos?

Ahora que sabemos que podremos celebrar la Navidad con familiares y allegados, son muchos los ciudadanos que se plantean la posibilidad de someterse a un test para saber si está a salvo del coronavirus y poder compartir estas fechas tan señaladas con cierta tranquilidad. ¿Qué prueba es la más fiable: PCR, serológica o antígenos?

Las autoridades sanitarias han priorizado los encuentros al aire libre y han aconsejado reducir al máximo el contacto recordando que cuanto menor sea el número de personas en las celebraciones y menos núcleos familiares haya, más bajo será el peligro. No obstante, es complicado cumplir ambas condiciones: para los casos en los que no sea posible, hacerse una prueba puede reducir ese riesgo aunque no son una garantía absoluta.

Hoy en día podemos encontrar test tipos de test en la sanidad privada: PCR, test serológicos de anticuerpos y de antígenos. ¿Cuál es la más fiable?

Las más fiables debido a su sensibilidad son las PCR, seguidas por el test serológico y el de antígenos ©GettyImages

PCR

Es la prueba más fiable y sensible para detectar una infección activa porque indica si una persona está contagiada en el momento en el que le hacen el test. Y es que este es uno de sus dos inconvenientes: se trata de una foto fija que refleja el estado de la persona en ese momento, que podría cambiar después de hacerse la PCR. El segundo es el precio: cuesta entre 100 y 150 euros.

Test serológicos

Nos informan sobre si hemos pasado la enfermedad y si tenemos anticuerpos IgM (indican una infección reciente, pero no necesariamente activa) o IgG (la infección ya se ha pasado y los anticuerpos se han generado hace más tiempo). El problema es que no detectan si la persona es contagiosa en el momento de la prueba. Lo ideal es combinar este test (50-100 euros) con una PCR.

Test de antígenos

Son los menos fiables porque son los menos sensibles: el paciente tiene que tener una alta carga viral para registrar un positivo. No en vano, esta prueba puede devolver un resultado negativo cuando la persona no tiene suficiente carga viral como sucede con los asintomáticos. Cuestan entre 30 y 40 euros.

Aunque se obtenga un resultado negativo, hay que seguir aplicando las medidas se seguridad ©GettyImages

¿Cuándo hay que hacerse la prueba?

Las autoridades sanitarias recomiendan ajustarla al máximo con la fecha prevista para el desplazamiento navideño. Lo ideal sería obtener los resultados un día antes o en la fecha concreta en la que vamos a viajar. Si no los conocemos, no podremos movernos y, además, hasta que obtengamos una respuesta lo más recomendable pasa por reducir al máximo los nuevos contactos para no poner en peligro a familiares y allegados.

Cuidado con la falsa seguridad

Por último, cabe destacar que ninguna prueba excluye ser positivo con total seguridad. A esto hay que añadir que si el resultado es negativo debemos tener en cuenta que éste puede cambiar ya que podemos estar en una fase tan temprana de la enfermedad que no se puede detectar o nos podemos contagiar después. Por lo tanto, hay que seguir aplicando todas las medidas de seguridad: mascarilla, distancia e higiene de manos.