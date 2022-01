La OMS avisa: ‘Hay que prevenir ya una tercera ola de contagios de Covid-19’

La directora de Salud Pública y Medioambiente, Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha avisado a la población de que hay que prevenir “ya” que se produzca una tercera ola de contagios de coronavirus. Durante la presentación del informe ‘La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2020’, realizado por las ONG Médicos del Mundo y medicusmundi, Neira ha destacado la importancia de evitar la transmisión del virus en los lugares donde se sabe que hay más riesgo de contagio como, por ejemplo, los espacios cerrados y mal ventilados, así como en las aglomeraciones.

“Cada uno debe hacer su propia gestión del riesgo y ser ellos los propios agentes para reducir al máximo el riesgo de contagio. Hay que prevenir ya los contagios, independientemente de lo que vaya a pasar”, ha apostillado la dirigente de la OMS.

Finalmente, Neira ha insistido en la importancia de que durante las fiestas de navidad se sigan adoptando las medidas de salud pública contra el Covid-19 con la “misma intensidad” que hasta ahora. “La vida sigue, pero hay que seguir reduciendo la probabilidad de transmisión en los espacios cerrados y con mucha gente y, además, es fundamental ventilarlos”, ha zanjado.

Con vistas a las navidades, la OMS ha actualizado sus recomendaciones sobre el uso de las mascarillas con nuevas pruebas científicas y asesoramiento práctico para los países en el marco de la pandemia de COVID-19. En este documento, recoge que las personas deben llevar mascarilla en su casa al recibir visitas si no pueden mantener la distancia o evaluar que la ventilación es buena.

En concreto, apuesta por el uso de mascarillas “cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos 1 metro”. Asimismo, también apuesta por su uso “en entornos interiores de los hogares que tienen una ventilación adecuada si no se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro”.

En esta actualización, los expertos de la OMS ofrecen asesoramiento sobre el uso de mascarillas durante la atención domiciliaria y en los centros de atención de la salud en las zonas que han notificado casos de COVID-19. La OMS puntualiza, no obstante, que todas sus recomendaciones hasta el momento “necesitan más investigaciones”.

Esta guía está dirigida a los ciudadanos, a los profesionales de la salud pública y de la prevención y el control de las infecciones, a los administradores sanitarios, a los trabajadores de la salud y a los trabajadores sanitarios de la comunidad. Esta versión actualizada incluye una sección sobre asesoramiento a los responsables de la toma de decisiones sobre el uso de mascarillas para personas sanas en entornos comunitarios.

Según la OMS, a nivel general, las mascarillas deben utilizarse como parte de un “paquete integral de medidas que ayuden a reducir la propagación de COVID-19”. “La higiene de las manos antes de ponerse y después de quitarse la mascarilla, así como el uso, almacenamiento y limpieza o eliminación adecuados son esenciales para garantizar la eficacia de las mascarillas”, resaltan.

Los principales cambios del documento, en particular en las zonas de transmisión comunitaria o por grupos, son un uso “más amplio de las mascarillas” en los centros de salud. Además, se incorporan detalles sobre el uso de mascarillas no médicas para el público en general.