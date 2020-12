Salvan al bebé de la mujer embarazada que falleció por Covid-19 en Granada

El día de ayer les informábamos del fallecimiento de dos mujeres embarazadas a causa del coronavirus . La primera de ellas, una granadina de 29 años, estaba embarazada de siete meses y la segunda de 40 años, se encontraba en su cuarto mes de gestación y vivía en el municipio castellonense de Vila-real.



Las mujeres embarazadas que enferman de Covid-19 presentan un mayor riesgo de mortalidad ©GettyImages

La mujer granadina era madre de otra niña de 3 años y tenía una cardiopatía previa que la llevó a ingresar en la UCI del Hospital Clínico San Cecilio de Granada cuando se contagió de coronavirus . Allí permanecía cuando su estado de salud se complicó y entró en parada cardiorespiratoria el pasado sábado, según informa El Español, de modo que los médicos optaron por practicarle una cesárea de emergencia para salvar a su bebé, una niña que nació, en la semana 30 de gestación, con hipoxia, es decir, con déficit de oxígeno en la sangre. Tuvieron que trasladarla a la UCI pediátrica e intubarla.

Horas después, los médicos del Hospital Clínico San Cecilio de Granada han logrado salvar a la bebé de la joven embarazada, según han detallado a Europa Press fuentes hospitalarias.

La pequeña, que ha nacido prematura, permanece ingresada en este centro, según precisan las mismas fuentes después de que el fallecimiento de su madre, de unos 29 años, a causa del virus trascendiera hace unos días.

Un estudio liderado por investigadores chinos sugiere que el Covid-19 no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos ©GettyImages

Según un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las mujeres embarazadas que enferman de Covid-19 presentan un mayor riesgo de mortalidad y de sufrir la enfermedad de forma grave que el resto de mujeres. Así, este aumento de riesgo en las embarazadas se debe a los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, como el aumento de la frecuencia cardiaca y del consumo de oxígeno, así como la disminución de la capacidad pulmonar y cambios en el sistema inmunológico.

Transmisión del virus a bebés recién nacidos

Un estudio liderado por investigadores chinos sugiere que el Covid-19 no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos. El trabajo se publica en la revista Frontiers in Pediatrics y en él, los autores describen que cuatro bebés nacidos de madres infectadas en un hospital de Wuhan (China), epicentro del brote de coronavirus, no mostraron signos de infección y siguen sanos a día de hoy.

Según informa la publicación en una nota de prensa, las cuatro madres dieron a luz en el Hospital de la Unión de Wuhan mientras estaban infectadas y ninguno de los lactantes desarrolló ningún síntoma grave asociado al Covid-19, como fiebre o tos. No obstante, todos fueron aislados inicialmente en unidades de cuidados intensivos; tres de los cuatro dieron negativo en la prueba de infección respiratoria, mientras que la madre del cuarto niño rechazó el permiso para ejecutar dicha prueba.