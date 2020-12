Una reunión familiar causa la muerte de un hombre de 54 años y el ingreso de toda su familia en la UCI

Una familia catalana ha vivido la peor de sus pesadillas después de que tuviera que despedir a Marcel, uno de sus miembros, a causa del coronavirus. Lamentablemente, no solo el hombre enfermó; su esposa Núria y sus suegros también resultaron infectados, razón por la que todos tuvieron que ser ingresados en la UCI. Todo apunta a que se contagiaron durante una de sus comidas semanales, costumbre que mantuvieron vigente durante todos estos meses, dejando a un lado las restricciones recomendadas por los expertos para frenar los contagios.

De acuerdo con la cadena catalana 324, medio en el que Núria ha compartido su experiencia con el fin de concienciar del peligro que existe en las reuniones familiares, todos habían seguido al pie de la letra las recomendaciones dadas por los expertos desde el inicio de la pandemia. Los integrantes de la familia habían hecho uso correcto de la mascarilla, se lavaban las manos con frecuencia y no salían a sitios públicos, sin embargo, las medidas fueron en vano ya que Núria y Marcel continuaron reuniéndose cada semana con los padres de ella para comer juntos, ocasión que aprovechaban para quitarse la mascarilla y disfrutar de la buena compañía.

A inicios de octubre, el primero en mostrar síntomas de la enfermedad por coronavirus fue el padre de Núria, tomando por sorpresa a la precavida familia. “Me llama mi mamá y me dice: ‘Núria, no te asustes, pero tu padre tiene fiebre’”, contó la mujer al medio. Ese mismo día, Marcel, ella y su madre también comenzaron con fiebre, superando los 37 grados.

Cuando la familia acudió a realizarse las pruebas pertinentes, se hizo realidad el peor de sus temores: los cuatro estaban infectados de coronavirus. Después de los test y de un lapso de dos semanas, todos tuvieron que ser ingresados en el hospital y, hasta ese momento, quien peor estaba llevando la enfermedad era el padre de Núria, que incluso tuvo que ser conectado a un ventilador.

El primero en mostrar síntomas de coronavirus fue el padre de Núria ©GettyImages

Una inesperada y triste noticia

Tras varios días en el hospital, Núria y su madre fueron dadas de alta, siendo las primeras de la familia en superar el Covid. Posteriormente y pese al mal pronóstico que había en su caso, el padre de Núria también fue dado de alta después de 45 días de haber permanecido ingresado y de dos semanas de haber estado intubado. Lamentablemente, Marcel no corrió con la misma fortuna, ya que perdió la batalla contra el virus el pasado 27 de noviembre. “Es muy duro (…) Yo jamás me hubiera imaginado que en tan solo un mes me iba a cambiar la vida así”, declaró la afligida mujer.

Marcel, con 54 años, se convirtió en una víctima más de la pandemia por coronavirus, sin embargo, su familia ha querido compartir el duro momento con los medios debido a que, como ellos mismos lo describen, “el peligro es real”. En su caso, bastó con descuidarse un momento para que uno de los cuatro se contagiara e infectara al resto y, aunque por ahora se desconoce quién fue el primero en enfermar, lo importante es que uno de ellos ya no está, por lo que Núria espera que su experiencia conciencie a otras familias, sobre todo ahora que se acercan las fiestas.