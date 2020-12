Un ‘juego de bofetadas’ termina en tragedia después de que un joven de 19 años matara a su padre accidentalmente

Malcolm Callender, un economista que impartía clases en Wellington College, una de las escuelas secundarias más prestigiosas de Inglaterra, ha muerto a los 48 años después de que su hijo Ewan, de 19, lo golpeara como parte de un reto impuesto por el mismo Callender. De acuerdo con algunos testigos de los hechos, Malcolm estaba probando la fuerza de su hijo, por lo que le pidió que lo golpeara tan fuerte como pudiera. Lamentablemente, Ewan no midió sus fuerzas y le propinó una fuerte bofetada a su padre, lo que provocó que este cayera y se golpeara fatalmente la cabeza.

Según recoge The Sun y de acuerdo con una investigación realizada en la ciudad de Reading -de donde son originarios los Callender-, Ewan, quien fue arrestado en el lugar de los hechos en medio de la conmoción de haber dejado inconsciente a su padre, se había estado negando a golpearlo, incluso después de que Malcolm lo estuviera provocando con bofetadas y pidiéndole que le demostrara su fuerza. “Papá me dio una bofetada en la cara porque estábamos jugando. Así es como solíamos jugar y era normal vernos hacerlo por las calles. No había nada de agresividad entre nosotros”, declaró Ewan durante la investigación.

Según declaraciones del joven, después de que su padre estuviera insistiendo sin éxito durante un largo rato para que le diera una fuerte bofetada, continuaron caminando de regreso a casa y conversando de trivialidades, cuando de repente, Malcolm se detuvo en seco, se paró frente a él y le dijo: “Bien, te doy una oportunidad gratis. Vamos, sé que no quieres hacerlo porque sabes que vas a perder”, a lo que Ewan respondió: “Yo nunca gano”. Acto seguido y tras la insistencia de su padre, Ewan cerró el puño y lo golpeó. El golpe hizo que Malcolm cayera y se golpeara la cabeza contra el pavimento.

El golpe hizo que Malcolm cayera y se golpeara fatalmente la cabeza ©GettyImages

Tras quedar inconsciente, Callender fue trasladado de urgencia al Royal Berkshire Hospital, en donde se le diagnosticó una hemorragia aguda derivada de un traumatismo craneal. A pesar de que en el centro hospitalario un gran equipo de especialistas hizo todo lo posible por salvarle la vida, Malcolm murió en las primeras horas del día siguiente.

Después de la muerte del británico y tras la investigación, se determinó que Ewan debía quedar libre de todo cargo, ya que tanto testigos de lo ocurrido como familiares y conocidos de los Callender habían coincidido en sus declaraciones, en las que afirmaban que ese era el “típico juego de padre e hijo” entre ellos. “Pude ver en el rostro de Ewan que realmente no quería hacerlo (…) Ewan admiraba a su padre porque era una figura superior y un veterano del ejército. Tan solo quería enorgullecerlo.”, declaró un amigo cercano a la familia, que presenció el accidente.

Por su parte, el juez a cargo del caso dijo que la ley reconocía al consentimiento como un concepto legítimo, es decir, que la fuerza que es consentida no califica como agresión. “El señor Callender murió después de participar en juegos bruscos consensuados, no agresivos ni hostiles”, fue finalmente el veredicto del juez que liberó de los cargos a Ewan, quien ahora se recupera del fatal accidente que le arrebató la vida a su padre.