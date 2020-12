¡Grave error! Una pareja cambia la combinación que siempre usaba en el Euromillones y pierde 1,4 millones de euros

Jacob Simon es un británico de 32 años que ha vivido la peor decepción de su vida durante el fin de semana pasado. El hombre es un jugador recurrente del Euromillones que, desde que compró su primera papeleta, había decidido apostarle a la misma combinación de números, sin embargo, esta cambió la semana pasada haciendo que perdiera un premio de segunda categoría (cinco aciertos y una estrella) o lo que es lo mismo, una suma de 1,38 millones de euros.

Según recoge The Sun, Jacob jugó, por enésima ocasión, con la combinación que él confiaba le traería suerte algún día: 14, 20, 27, 34, 38 y como estrellas de la suerte 2 y 11, pero desafortunadamente, los números fueron modificados en el último momento. Chantelle Avossa, novia y madre del hijo de Jacob, cansada de llevar un año jugando sin ganar absolutamente nada, decidió cambiar la combinación sin decirle nada a su pareja, ya que sabía que este no lo permitiría y ella estaba convencida de que los números elegidos por Jacob eran el verdadero problema, pero se equivocó.

La decepción vino un par de días después, cuando al estar viendo el sorteo, Chantelle descubrió que la combinación de Jacob era ganadora de un gran premio. “No estaba viendo el sorteo, pero mi novia me dijo: ‘Me vas a matar. Nuestros números han ganado pero yo los cambié’. Pensé que estaba bromeando y no me di cuenta hasta más tarde de que era real”, compartió el afligido hombre, quien también mostró al medio su historial de juego en la aplicación de Lotto, en donde se ve que efectivamente había estado jugando con la combinación todo este tiempo, hasta la semana pasada que Chantelle la cambió.

Aún con la fuerte decepción, Jacob se mantuvo optimista al declarar que está feliz de que no fueran varios millones, ya que eso sí hubiera sido “absolutamente irritante”. “Cuanto más lo pienso, menos puedo creerlo. No hemos dormido nada y hemos discutido un poco”, confiesa Jacob.

Finalmente, no todo fue tan malo, ya que si bien perdió cerca de millón y medio de euros, algunos de los números elegidos por Chantelle sí resultaron ganadores, gracias a lo que la pareja recibió poco más de 101.000 euros, cantidad que les ayudó a superar el trago amargo. “No estás perdiendo nada si nunca lo has tenido, pero fue bueno soñar que pudimos haber sido millonarios”, contó Jacob con resignación.

No ganaron millones pero sí poco más de 101.000 euros ©GettyImages

¿Por qué es importante jugar siempre con la misma combinación?

Las probabilidades de ganar aumentan cuando se juega con la misma combinación de números, ya que elegir dígitos diferentes en cada ocasión es como reiniciar el juego en cada partida. Esta teoría se puede comprobar en pequeña escala, por ejemplo, si en un juego de azar con números del 1 al 10, se escoge 5 durante 20 rondas, es mucho más factible ganar una, o incluso varias rondas, que si se opta por un número distinto en cada ocasión.

Otro consejo de jugadores expertos en el Euromillones es organizar cuidadosamente la combinación, de preferencia, con números mayores a 31 ya que varias personas hacen sus mezclas con fechas y esto aminora las posibilidades. Asimismo, es importante cambiar la combinación una vez que sale ganadora ya que las probabilidades de que vuelva a salir disminuyen considerablemente.