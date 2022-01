Una Navidad sin abrazos: la advertencia de la OMS sobre una práctica ‘trágicamente peligrosa’

Michael Ryan, director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido durante una conferencia de prensa sobre el peligro que hay en abrazarse, ahora que están tan cerca las fiestas y que los contagios por coronavirus no paran. El directivo ha hecho hincapié en que ahora más que nunca el riesgo es latente y que aún quedan varios meses antes de que las personas puedan volver a abrazarse con tranquilidad.

Durante la conferencia ofrecida el pasado lunes, Ryan reconoció la rudeza de la medida y aseguró ser consciente de que, esta Navidad en especial, las personas están deseando abrazar y reencontrarse con familiares y amigos, sin embargo, hay un gran riesgo en ello. “Y es que acercarse tanto a las personas en una situación de intenso contagio comunitario puede ser trágicamente peligroso; y ese es el terrible y brutal dilema al que todos nos enfrentamos”, subrayó el experto.

Durante la rueda de prensa, Ryan aprovechó para solicitar un esfuerzo por parte de todos por continuar tomando las medidas de seguridad durante las fiestas para evitar que una nueva ola de infección se desate. “Como recordatorio, quedan varios meses en los que, lamentablemente, todo el mundo debería evitar los abrazos (…) Es horrible pensar que estamos aquí, como la Organización Mundial de la Salud, diciéndole a la gente: ‘No os abracéis’. Es terrible”, lamentó.

Respecto a los abrazos y al riesgo que conllevan, virólogos expertos han dejado claros los motivos por los que no se recomienda tener demasiada cercanía con otras personas. Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, sostiene, en una entrevista a la BBC, que la manera más segura de abrazar es contener la respiración durante la cercanía con la persona y después alejarse, hasta dos metros, antes de volver a respirar, la cual no es una medida fácil de seguir, por lo que el experto recomienda simplemente evitar el contacto para no correr riesgos innecesarios.

Michael Ryan ha solicitado un esfuerzo por continuar tomando las medidas de seguridad durante las fiestas ©GettyImages

Una buena noticia tras la dura advertencia

Por otro lado, Michael Ryan aprovechó para celebrar la aceptación, por parte de una gran mayoría de la población mundial, a vacunarse contra el virus del SARS-CoV-2, asegurando que el hecho representa un importante logro para el mundo entero. “La mayoría de la gente quiere esta vacuna. Es una victoria de la humanidad contra un enemigo microscópico”.

Asimismo, tanto Ryan como Katherine O’Brien, directora del departamento de Inmunización de la OMS, indicaron que es mejor que las personas tomen sus propias decisiones en cuanto a la vacuna en lugar de obligarles a seguir normas. “Nos sirve mucho más presentar a la gente los datos y los beneficios [de la vacuna contra el coronavirus] y dejar que tomen sus propias decisiones”, aseguró Ryan. O’Brien, por su parte, hizo hincapié en que darle a la población la facilidad para vacunarse contra el Covid-19 es de mayor beneficio que obligarles. Aun así, Ryan y O’Brien mencionaron durante la conferencia que es probable que, al menos un pequeño número de ciertos grupos, como los trabajadores sanitarios, sí terminen siendo obligados a aplicarse la vacuna.