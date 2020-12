Muere la piloto Sara Lenzi, de 18 años, tras sufrir un accidente mientras disputaba un rally

Luto en el mundo del motociclismo y del rally: la piloto Sara Lenzi, de 18 años, perdió la vida el pasado domingo mientras disputaba un rally en Cerdeña. La italiana sufrió un accidente en la última etapa del Motorally italiano, en el enlace entre el primer y segundo tramo de la jornada, cuando se chocó contra un todoterreno que circulaba en sentido contrario.

Según recoge la prensa italiana, Sara conducía por una estrecha carretera a baja velocidad y en ese momento se encontró de frente a un vehículo que venía en la dirección opuesta. La joven intentó evitarlo frenando, pero la rueda delantera de su motocicleta perdió agarre y al caer se golpeó violentamente la cabeza conta la delantera del coche.

Sara iba segunda en la clasificación ©Sara Lenzi

Un equipo de sanitarios se acudió hasta el lugar de los hechos, pero Sara había fallecido en el acto y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La competición quedó inmediatamente suspendida tras conocerse la tragedia, en el mismo circuito competía el expiloto de MotoGP Danilo Petrucci. “Jornada triste. He ganado en mi debut en la primera especial de Rally pero los resultados no son nada en comparación con la gran pérdida de hoy. Adiós, Sara”, publicó Petruccci en sus redes sociales.

Sara era segunda en la clasificación femenina. Era una joven experta en rallies y a este tipo de carreras, pues ya desde pequeña participaba en competiciones.

LUTO EN EL CICLISMO

Este fin de semana el deporte italiano también se vistió de luto por la muerte del ciclista sanmarino Michael Antonelli, de tan solo 21 años de edad, debido a complicaciones respiratorias derivadas del coronavirus. Natural de la República de San Marino, Antonelli formaba parte del equipo Mastromarco Sensi Nibali y estaba considerado como una gran promesa del ciclismo italiano. El joven había sufrido hacía dos años un terrible accidente y del que aún se estaba recuperando.

El corredor del pequeño país montañoso ingresó por el coronavirus en la UCI del Hospital de San Marino el pasado lunes, el mismo día de su cumpleaños, por una grave crisis respiratoria de la que no se recuperó. Su equipo, el Mastromarco Sensi Nibali, lamentó su pérdida en un comunicado a través de las redes sociales: “Adiós Michael, tu recuerdo se quedará con nosotros para siempre... Todo el equipo Mastromarco Sensi Nibali se une a la familia en este momento de dolor”.