Una mujer acoge a los hijos de su hermana que murió de Covid y ahora debe encargarse de cuidar a 12 niños

Francesca McCall es una generosa mujer originaria de Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, que tras perder a su hermana menor, Chantale, y a su cuñado, Rance, a causa del coronavirus, se ha enfrentado a la gran responsabilidad de hacerse cargo de sus cinco sobrinos huérfanos. Francesca ya era madre de siete, lo que no le impidió cumplir con la última voluntad de su hermana y acoger a los niños como si fueran suyos haciendo crecer a su familia casi al doble.

De acuerdo con CNN y con una entrevista realizada a la ahora madre de 12, Francesca y Chantale habían hecho un pacto años atrás, en el que se comprometían a cuidar de los hijos de la otra si llegaba a pasarles algo, razón por la que cuando la menor de las hermanas McCall falleció, Francesca no dudó ni por un instante en recibir a sus cinco sobrinos en casa. “Éramos muy cercanas. Siempre solíamos tener discusiones sobre qué haríamos si algo nos pasaba. Sabíamos que no queríamos que nuestros hijos estuvieran separados (…) Cuando me llamaron del hospital y pude hablar con ella, le dije que no tenía de qué preocuparse. Criaría y cuidaría de sus hijos como si fueran míos”, compartió Francesca al medio.

McCall también explicó que la noticia de que Chantale diera positivo por Covid-19 le había resultado sorpresiva a toda la familia, ya que la mujer trabajaba para una agencia y desempeñaba sus labores desde casa, al tiempo que tomaba todas las precauciones necesarias para no enfermar. Aún así, la mujer de 34 años se infectó y empeoró hasta tal punto que tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario, en donde fue conectada a un ventilador. Finalmente, la mujer murió en septiembre y Rance Martin, su esposo, murió un mes después, justamente el día en el que Chantale hubiera cumplido 35 años.

El esposo de Chantal murió el día en el que ella hubiera cumplido 35 años ©GettyImages

¿Cómo es la vida criando a 12 niños?

Las edades de los hijos de ambas hermanas van de 1 a 17 años. Los 12 niños viven distribuidos en tres habitaciones y ahora mismo ya se preparan para las fiestas de Navidad. “A veces lo llevan bien y a veces se derrumban, tienen sus días y sus momentos. Ha sido muy difícil perder a sus amigos y a básicamente todo lo que era querido para ellos”, confiesa Francesca.

Por ahora, McCall trabaja desde casa y cuenta con la ayuda de su madre, lo que ha hecho que el proceso de adaptación no esté siendo tan duro. “A veces es un poco caótico intentar que todos estén en línea para dar sus clases o poder alimentarlos a todos al mismo tiempo, pero una vez que están organizados, todo mejora”, asegura la amorosa madre.

La situación de Francesca ha conmovido a toda su comunidad, por lo que Carla McDonald, una trabajadora de la iglesia, ha creado una campaña en GoFundMe en la que ya se han recaudado más de 56.000 dólares (unos 46.000 euros) para la familia. Ante este gesto de solidaridad, McCall se ha mostrado sumamente agradecida con las personas que la están ayudando, sobre todo ahora cuando ya se acerca Navidad.