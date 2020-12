Los anuncios de la Navidad 2020 vuelven a emocionar con risas, homenajes, reencuentros, música y otra forma de celebrar la vida

A mediados de noviembre se estrenó el anuncio de la Lotería de Navidad, el encargado de avisarnos de que falta poco para la celebración de estas fechas tan señaladas. En las dos versiones que se han llevado a cabo el coronavirus ha estado presente, un tema común en otros spots que han ido llegando desde entonces. Así son los anuncios de la Navidad 2020.

Campofrío

Uno de los más esperados es el de Campofrío ya que suele ser tan emotivo como divertido. Este año, el actor Quique San Francisco se viste de la muerte para recordar “el milagro de estar vivos”. Una vez más destacan los cameos de personajes famosos, pero también hay hueco para los sanitarios y para aquellos que ya no están como Michael Robinson, Pau Donés o Chiquito de la Calzada.

Freixenet

Otro de los comerciales clásicos de esta época del año es el de Freixenet. En su nueva campaña no están las tradicionales burbujas, sino que se centra en los pequeños detalles de cada día que merecen ser festejados: “La vida es cómo la celebras”. Incluye seis escenas que muestran diferentes momentos y a sus protagonistas junto a familiares y amigos poniendo en valor la celebración desde un punto de vista más real y cercano: para la marca de cava cuando no valoramos un buen momento, es como si no lo hubiéramos vivido.

Pescanova

La compañía ha recurrido a una canción que es un clásico en estas fechas: ‘Un año más’ de Mecano. Con el tema como hilo conductor, Pescanova nos invita a lo siguiente: “Si por una vez vamos a hacer algo a la vez, hagámoslo bien”.

Lo hace a través de un pescador que cuenta cómo nos reunimos para celebrar las fiestas en España: “En Navidad pasan muchas cosas extraordinarias, pero pocas tan especiales como que haya millones de personas que hagan exactamente lo mismo sin que haya una tradición escrita que diga que hay que hacerlo”. Usando la letra, el narrador va citando lugares de nuestro país y tipologías de personas antes de arrancarse a cantar acompañado por un coro.