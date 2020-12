Así es la lujosa máscara para respirar que una joyería ofrece por más de 109.000 euros

La joyería rusa Mozi Jewerly, sumándose a la necesidad actual de tener que llevar a todos sitios una mascarilla como protección ante el Covid, ha creado una de sus piezas más costosas: una máscara para respirar bañada en oro blanco y con diamantes incrustados. El accesorio está a la venta y disponible para todo aquel que pueda pagar los 10 millones de rublos (más de unos 109.000 euros) que la exclusiva tienda pide por él.

La joyería, ubicada en un céntrico barrio de San Petesburgo, elaboró la máscara basándose en el popular diseño de respirador de la compañía 3M, con la evidente diferencia de que la pieza de Mozi lleva 3.750 diamantes incrustados y pesa 450 gramos. “Hemos creado un precioso respirador 3M capaz de cumplir con las funciones de protección contra el Covid”, compartió la casa joyera a través de su cuenta en la red social rusa VK.

En el post, Mozi cuenta a sus seguidores que la idea de crear el costoso respirador surgió en marzo de este año, después de que la pandemia llevara a que millones de personas tuvieran que cubrir su rostro para protegerse de un amenazante virus. “Todos en el equipo queríamos crear algo especial, algo nuevo y loco que nadie más hubiera hecho antes”.

Es capaz de cumplir con todas las funciones de protección contra el Covid ©GettyImages

¿Cómo fue el proceso de producción?

La compañía ha reconocido que el proceso de producción de la pieza fue muy complejo y que debieron enfrentar una serie de dificultades antes de conseguir el resultado ya que, al no ser una pieza de joyería tradicional, su desarrollo era desconocido. “Fueron necesarias varias semanas para modelar el proyecto y encontrar soluciones técnicas. Después de un tiempo, comenzamos el proceso de fabricación”, reza parte del post de la joyería.

La casa también se enfrentó al reto de crear una máscara que tuviera un peso lo suficientemente cómodo para el usuario, lo que también resultó complicado debido al alto número de piedras preciosas que insertarían en ella, sin embargo, lo consiguieron. Finalmente, después de un trabajo de varios meses, entre técnicos, joyeros y diseñadores, crearon un respirador, que más allá del lujo que representa, puede cumplir con todas las funciones de protección y es incluso adecuado para su uso en industrias químicas.

La casa también ha compartido que la máscara respiradora ya ha sido comprada por un coleccionista, quien ha decidido no revelar su identidad. “Mozi no existe sin hacer experimentos con joyas y esta vez, sabemos que nos salimos de los estándares y fuimos mucho más allá”, comparte la orgullosa joyería.

Otra lujosa (y más cara) opción de mascarilla

Los joyeros de Mozi no fueron los primeros autores de un lujo de este estilo. El pasado septiembre, la firma neoyorquina Jacob & Co lanzó su Diamond Face Mask, una mascarilla hecha con 3.040 diamantes blancos y con un peso de 156,9 gramos, ofrecida a un precio de 250.000 dólares (unos 174.000 euros). Esta pieza, a diferencia de la creada por Mozi, no ofrece ningún tipo de protección ya que está pensada para ser portada sobre una mascarilla quirúrgica.