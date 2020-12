Tres hombres roban una caja fuerte y al ser sorprendidos, la abandonan en medio de la calle y en pleno centro de Barcelona

La noche del pasado miércoles, tres hombres fueron sorprendidos después de haber robado una caja fuerte que habían sustraído de una tienda de artículos navideños. Los ladrones, que transportaban la pesada caja con ayuda de una carretilla en pleno centro de Barcelona, fueron detectados por los Mossos d’Escuadra, quienes a pesar de que no lograron capturar a los delincuentes, sí impidieron que se llevaran el motín.

RELACIONADO Caos en las entregas de la nueva PlayStation 5 en Reino Unido a causa de un posible fraude

Según recoge La Vanguardia, en un desesperado intento por huir de los funcionarios y por no ser detenidos, los ladrones dejaron en medio de la calle la caja fuerte de grandes dimensiones. Los Mossos, al no saber de dónde había sido robado el pesado objeto, lo resguardaron en comisaría hasta la mañana del día siguiente, cuando recibieron una denuncia por parte de los dueños de la tienda, quienes se percataron del robo al llegar al lugar. Tras la denuncia de los hechos, los funcionarios devolvieron la caja fuerte al establecimiento, en donde los dueños comprobaron que los ladrones no habían logrado abrirla, por lo que todo lo que había en su interior permanecía intacto.

Los ladrones transportaban la caja fuerte con ayuda de una carretilla ©GettyImages

¿Cómo mantener a salvo una caja fuerte?

Lamentablemente, el índice de robos en locales comerciales aumenta durante las fechas próximas a las fiestas de Navidad, por lo que muchos dueños de establecimientos optan por proteger sus ganancias con ayuda de una caja fuerte, sin embargo, esta medida no es infalible, ya que la caja puede ser sustraída del lugar en donde haya sido colocada y, aunque no es una labor sencilla, hay delincuentes que han descubierto la forma de hacerlo, tal y como lo hicieron los tres hombres sorprendidos recientemente en Barcelona. Ante esto, la web de consejos y sugerencias relativos a seguridad Club Seguridad Viro menciona algunos consejos y medidas al instalar una caja fuerte dentro de una propiedad.

La web asegura que, para proteger bienes, no es suficiente con comprar una caja fuerte de calidad si al instalarla no se toman algunas precauciones. La primera de ellas es no colocarla en un local o en una casa que aún esté en obra, ya que cuantas menos personas sepan en dónde está instalada y cómo es, mejor, por lo que se recomienda que la instalación no se haga en situaciones en las que haya personas ajenas dentro de la propiedad.

Otro consejo es no instalarla a una altura que sea cómoda, ya que lamentablemente, lo que es cómodo para el usuario también lo podría ser para los ladrones. Forzar una caja fuerte es mucho más complicado cuando está instalada en alto porque, al intentarlo, incluso se puede poner en riesgo la seguridad de quien lo haga. La altura ideal es a 1,60 metros del suelo.

Asimismo, hacerse de una caja fuerte de bajo coste y hecha con materiales de mala calidad tampoco es buena idea. En Internet, hay productos que, aunque son baratos y prometen seguridad a los usuarios, por lo general son poco resistentes, por lo que los expertos en seguridad recomiendan no correr riesgos e invertir un poco más, sobre todo si lo que se pretende proteger son objetos valiosos y bienes con un valor sentimental.