Cenas de Navidad en tiempos del coronavirus: 7 consejos para celebrar sin riesgos

España ya tiene su Plan de Navidad y estas son sus líneas generales: desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se podrá viajar entre comunidades autónomas para asistir a reuniones familiares, que no podrán superar las diez personas no convivientes y que, como tarde, tendrán que terminar a las 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja. Y para poder celebrar sin riesgos, nada mejor que unos cuantos consejos.

A finales de diciembre millones de familias españolas se sentarán a la mesa para festejar estas fechas tan señaladas. Puede que haya menos gestos de cariño y que el número de comensales se reduzca, pero el objetivo es el mismo: el coronavirus no debe estar entre los invitados y para ello hay que seguir unas pautas. A las recomendaciones que ya conocemos (mascarilla, distancia e higiene) tendremos que añadir las siguientes.

El número de invitados se reduce a diez personas y los no convivientes tendrá que dejar un sitio vacío entre ellos ©GettyImages

1. Invitados: los justos

Las comidas multitudinarias de trabajo, amigos o familia no serán posibles en 2020. El Plan de Navidad establece un límite de diez invitados, pero conviene recordar que el riesgo será menos cuantas menos personas se sienten a la mesa.

2. Los más vulnerables

Las personas incluidas en los diferentes grupos de riesgo deben reducir al mínimo su contacto con el resto de comensales. Si, además, hay alguien dependiente lo más aconsejable es que aquellos que sean responsables de su cuidado no asistan en su totalidad: si surge algún problema, siempre habrá alguien para hacerse cargo.

3. Saludos y despedidas

Este año es obligatorio (y necesario) prescindir de besos y abrazos cuando lleguemos, cuando nos vayamos y cuando lleguen los momentos de mayor celebración como las Campanadas.

4. ¿Cómo sentarse a la mesa?

A la hora de tomar asiento, entre los no convivientes debe haber un sitio de distancia y nada de colocarse en frente. Cara a cara sólo podrán estar los que viven juntos.

Habrá que ventilar la estancia de forma constante y se recomienda prescindir de la música ambiente ©GettyImages

5. La comida

Lo más aconsejable es que siempre sirva la misma persona y los utensilios que utilice para ello serán sólo para llevar a cabo esa función. Sólo podremos quitarnos la mascarilla mientras estemos comiendo, es recomendable colocar un sobre de papel en el sitio de cada comensal para que la guarden, no se podrá picar del mismo plato y a la hora de brindar estará prohibido chocar las copas. No hay que olvidar que tienen las secreciones respiratorias de quién la usó… así que no la pierdas de vista.

6. Ventilación

Las ventanas de la estancia deberían estar abiertas, pero si no es posible porque hace demasiado frío abridlas varias veces a lo largo de la comida.

7. Villancicos y música

Si habías pensado ambientar la celebración con música de fondo, olvídate de esa idea: esto os obligará a hablar más alto y expulsareis más gotículas de saliva. La sesión de villancicos está descartada.