Un hombre de 300 kilos es rescatado de su piso con la ayuda de 50 funcionarios y de una grúa de 60 metros

Alain Panabiere es un hombre de casi 300 kilos originario de Perpiñán, Francia, que ha tenido que pasar los últimos cuatro años recluido en su propia casa, debido a que la obesidad mórbida que padece no le permitía caber a través de las estrechas puertas y escaleras que conducen a la salida de su edificio. El hombre de 52 años llevaba meses sentado en el suelo de su salón esperando a poder tener atención médica por parte de un centro especializado en obesidad severa hasta que, la mañana del pasado martes, un equipo de alrededor de 50 personas, entre las que había bomberos, técnicos y médicos, ha podido evacuarlo de la vivienda con ayuda de una grúa de 60 metros. Las labores han resultado ser todo un éxito.

Alain se había negado a buscar ayuda profesional debido a que pasaba por una fuerte depresión derivada del fallecimiento de sus padres y de su hermana. Sin embargo, siempre ha contado con el apoyo de su hermano Jean-Claude, que es quien lo cuida y lo alimenta, pero lamentablemente, las atenciones de este no han sido suficientes, ya que el deteriorado estado de salud de Alain necesita ser tratado por especialistas que lo ayuden a perder peso de una manera segura en un centro especializado, ayuda con la que ya contará gracias a que las autoridades de su localidad han colaborado para que logre salir de su apartamento.

Una maniobra titánica

De acuerdo con la cadena France 3, que cubriera las maniobras para rescatar a Alain, la complejidad de la tarea fue sumamente alta, ya que no solo el rescatado corría peligro, sino que al sacarlo había un alto riesgo de derrumbe del piso o incluso de todo el edificio. Para realizar la evacuación, se tuvo que construir una plataforma especial y hacer más grande la ventana por la que el hombre sería extraído del inmueble. “Ya no puedo moverme ni un milímetro. Quedarme aquí es la muerte, pero todos los días le pido a Dios que me siga dando vida”, declaró el hombre al medio, poco antes de ser evacuado.

El edificio de Alain tuvo que ser apuntalado ya que había riesgo de derrumbe ©GettyImages

La operación duró más de seis horas, comenzando a las 5 am y terminando pasadas las 11 de la mañana, ya que durante los trabajos había que cuidar muchos aspectos de seguridad. Ante el riesgo de derrumbe, las autoridades locales comenzaron por quitar parte del alumbrado público de la calle, para después apuntalar el edificio de Alain y desalojar a todos los residentes. Finalmente, casi a las 12, el francés fue evacuado con éxito y subido a una ambulancia especial que lo trasladó hasta el hospital Montpellier. “Uno de los problemas a los que nos enfrentábamos era que al hombre había que moverlo semisentado. No se le puede acostar a causa de su condición médica”, explicó Christophe Dupré, uno de los médicos que colaboró en el rescate.

Alain, quien contaba las horas para poder salir, asegura estar feliz y agradecido con todos los funcionarios que le ayudaron. “Al menos ahora dejaré de sufrir, si es que salgo de esta, ya que aún no estoy fuera de peligro”, declaró el agradecido hombre.