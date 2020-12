La OMS aconseja usar mascarilla en casa si no hay ventilación y prescindir de ella durante el deporte intenso

Según pasan los meses cada vez se van conociendo con más exactitud cómo actúa el coronavirus. Numerosos estudios van dando a conocer su comportamiento, su forma de transmitirse así como los síntomas y efectos de la enfermedad en el cuerpo humano. Una de las medidas para combatir este virus, que se ha cobrado ya la vida de más de 1,4 millones de personas en el mundo, ha sido y sigue siendo el uso de las mascarillas, cuya eficacia ha sido más que demostrada para hacer frente al denominado SARS-CoV-2. A punto de cumplirse nueve largos meses desde que se desatara la pandemia, la OMS ha publicado nuevas recomendaciones sobre esta medida de protección, especialmente en lo referente a su utilización en lugares cerrados y durante el ejercicio físico, así como cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan o su utilización en niños menores de cinco años.

La OMS apuesta por el uso de mascarillas “cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente” ©GettyImages

Mascarillas en casa

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las mascarillas deben de usarse obligatoriamente en lugares cerrados como tiendas, espacios de trabajo, escuelas… para evitar que el virus se expanda sin control. Además, la OMS también apuestas por ellas en casa “cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos 1 metro”. Asimismo, también apuesta por su uso ”en entornos interiores de los hogares que tienen una ventilación adecuada si no se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro”.

El uso en niños

En cuanto al uso de esta medida de prevención en los más pequeños de la casa, la Organización ha reiterado su posición inicial señalando que los menores de hasta cinco años no deben llevar mascarilla. Pasado ese rango de edad, y en el periodo comprendido entre los de 6 a 11 años, su uso se debe decidir teniendo en cuenta distintos factores como son la transmisión del virus en la comunidad, la capacidad de los niños para poder llevar la mascarilla así como el entorno social y cultural en el que viven. A partir de los 12 años, las normas a seguir son las mismas que en los adultos.

El uso de la mascarilla mientras se practica deporte de alta intensidad disminuye la disponibilidad de oxígeno y aumentan los niveles de CO2 ©EuropaPress

Deporte vs mascarilla

A pesar de que hace unos meses la Organización Mundial de la Salud indicó que era necesario el uso de mascarillas cuando se estuviera realizando algún tipo de deporte, ahora, y tras la realización de varias investigaciones, ha aclarado que : “la gente no debe llevar mascarillas durante actividades físicas intensas porque podrían reducir la capacidad para respirar”. Aún así y tras haberse desdicho de esta medida, el Organismo señala que es imprescindible mantener las medidas de distancia física durante la actividad física y garantizar una buena ventilación en espacios cerrados como los gimnasios.

Mascarillas de tela ¿si o no?

Han estado y siguen estando en el centro de la polémica. El uso de las mascarillas de tela ha dado para más de un debate y una discusión, es por ello, que ahora la OMS ha aclarado que para que este tipo de mascarillas sean eficaces es necesario que estén elaboradas con tres capas: una exterior impermeable, una interior que permita el paso de la humedad, y una intermedia filtrante.

¿Con válvula?

Al igual que las de tela, las mascarillas de válvula también han sido puestas en entredicho en más de una ocasión, por ello, la Organización Mundial de la Salud no ha pasado por alto este asunto y ha desaconsejado tajantemente su uso debido a que “evitan la función de filtración de la mascarilla”. “El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado puedes estar expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevar una mascarilla. No es peligroso para ti, pero simplemente anula el propósito”, explicó el director de emergencias de la Organización, Michael Ryan.