Detienen a una madre por mantener encerrado a su hijo durante casi 30 años en un piso de Estocolmo

Desnutrido, cubierto de llagas, sin dientes y con muchas dificultades para caminar, así es como ha encontrado la policía sueca a un hombre, de 41 años, cuya madre es sospechosa de mantenerlo cautivo en su piso de Estocolmo durante cerca de 28 años. Al parecer, el hombre, que actualmente tiene 41 años, fue sacado de la escuela por su progenitora cuando tenía tan solo 12 años y ya nunca volvió.

La madre está acusada de privación ilegal de libertad, así como de provocar daños corporales graves a su hijo, ©GettyImages

La voz de alarma la dio un pariente cercano, quien aprovechando que la mujer estaba en el hospital, acudió al piso familiar en la localidad de Haninge y encontró al hombre acurrucado en la cocina y con heridas en las piernas y otras partes del cuerpo. Tras ser examinado in situ por los servicios médicos, el hombre fue trasladado al hospital donde tuvo que someterse a una cirugía, aunque los médicos afirman que su vida no corre peligro.

Mientras tanto, la policía arrestaba a la madre y abría una investigación para esclarecer el caso. Se cree que la madre habría mantenido a su hijo prácticamente prisionero en el apartamento desde 1984. Según han señalado fuentes cercanas al periódico Aftonbladet, la madre era ‘muy sobreprotectora’ con su hijo debido a un ’incidente familiar’ que había ocurrido algunos años antes.

De acuerdo con la versión de su pariente, la madre perdió a un niño a temprana edad y decidió luego ponerle el mismo nombre a su siguiente hijo, que vivió aparentemente una vida normal hasta que decidió encerrarlo en casa.

“Le han robado su vida” ha señalado el familiar que fue el que alertó a las autoridades sobre la situación ©GettyImages

Los servicios sociales fueron avisados pero no hicieron nada y el resto de la familia se desentendió de este asunto, según ha declarado al diario Expressen la mujer, quien se ha mostrado muy afectada con todo lo sucedido. “Estoy en estado de shock, con el corazón roto, pero al mismo tiempo aliviado. He estado esperando este día durante 20 años porque me di cuenta de que ella estaba controlando totalmente su vida, pero nunca imaginé el alcance” ha señalado el familiar, quien ha añadido: “Le han robado su vida”.

El testimonio de los vecinos

Los vecinos, por su parte, han señalado que mantenían conversaciones banales con la madre y que cuando le preguntaban por su hijo ella respondía que estaba “bien” y cambiaba de tema. Otro vecino informó haber visto al hijo mientras estaba de compras durante el verano, y dijo que se acercó y le dijo: ‘Sé quién eres, eres mi vecina’. Pero la mayoría afirmó no haber visto nunca al hombre o no haberse dado cuenta de que vivía en su mismo edificio de apartamentos hasta que llegaron los agentes.

La madre, que está acusada de privación ilegal de libertad, así como de provocar daños corporales graves a su hijo, ha negado los hechos y se ha declarado inocente, tal y como ha dado a conocer la Fiscalía sueca.

En estos momentos, el domicilio permanece acordonado mientras que las autoridades registran y recaban pruebas en el domicilio, a la vez que han pedido a los vecinos que colaboren prestando testimonio para conocer lo que ha sucedido en estos largos 28 años de cautiverio.