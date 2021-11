Caos en las entregas de la nueva PlayStation 5 en Reino Unido a causa de un posible fraude

Consumidores de Reino Unido han denunciado durante las últimas horas en redes sociales que, después de haber adquirido en preventa la nueva videoconsola de Sony, la PlayStation 5, en el momento de recibirla en casa, los paquetes que debían contenerla estaban llenos de objetos que no eran el deseado ‘tesoro’ que llevaban tanto tiempo esperando. Los usuarios afectados realizaron su pedido a través de Amazon Reino Unido el pasado 16 de septiembre y, después de dos meses de larga expectativa, se han llevado la desagradable sorpresa de recibir una caja llena de bolsas de arroz, latas con comida para perro o electrodomésticos que nada tenían que ver con su compra original.

Siete años después del lanzamiento de la PlayStation 4, Sony anunciaba el pasado septiembre que, este 2020, por fin llegaría a las tiendas la nueva PS5, una videoconsola de última generación que sus fanáticos esperaban con ansia y que tiene un valor de 399 y 499 euros, dependiendo de la versión. La compañía japonesa se adelantó a la posible sobredemanda del dispositivo, lanzando unas pocas unidades en preventa, que se agotaron en pocas horas y que los usuarios están recibiendo en sus casas desde el pasado 19 de noviembre.

Pero los problemas no se han hecho esperar, ya que algunos gamers del Reino Unido que compraron la consola japonesa durante la preventa de Amazon, han denunciado a través de sus redes sociales que las cajas que han llegado a sus casas y que debían contener los dispositivos, tenían en su interior otros productos que no eran la nueva videoconsola. Los enfurecidos compradores denuncian que otro problema, además de no haber recibido correctamente su pedido, es que ya no quedan consolas en existencia, por lo que, aún si deciden solicitar el reembolso y comprarla en otro lugar, tendrán que esperar meses para que vuelva a estar disponible en tiendas.

Amazon ha asumido la responsabilidad y se ha comprometido a realizar los reembolsos a los afectados ©GettyImages

Sospechas de robo en las redes sociales

Una de las primeras personas en reclamar, a través de su cuenta de Twitter, el caos que hay en las Islas Británicas con las entregas de la PlayStation 5 vendidas por Amazon, fue la periodista y presentadora británica Bex April May, quien ha compartido con sus más de 8.600 seguidores que en lugar de recibir la PlayStation 5, la compañía de Jeff Bezos le mandó un electrodoméstico. “Feliz día de la #PS5 a todos. Intenté documentar la llegada de mi consola, pero Amazon nos engañó con una freidora no solicitada (después de darnos la contraseña de entrega). ¿Alguien más ha tenido este problema hoy?”, declaró Bex en un tuit que acompañó de un vídeo donde se ve que, al abrir la caja, efectivamente hay un electrodoméstico en lugar de una PS5.

La periodista también ha señalado dentro del mismo hilo de mensajes que en la aplicación de Amazon le marcaba que no habían podido realizar la entrega y que el pedido se había desviado para acabar apareciendo horas después, con la freidora dentro. Las reacciones a estos tuits no se han hecho esperar y muchos usuarios ya han comentado que a ellos les ha pasado algo parecido, con el ‘común denominador’ de que los compradores veían a través de su aplicación de Amazon cómo el paquete se acercaba a su casa y finalmente pasaba de largo; mientras que algunos llegaron a ver a los repartidores dentro de su furgoneta sin salir, para luego seguir su camino sin hacer las entregas, lo que hace sospechar a los compradores de un posible robo dentro de la cadena de distribución, ya que en la reventa, las codiciadas PlayStation 5 alcanzan un valor de hasta 9.000 libras esterlinas (más de 10.000 euros), en páginas como eBay.

¿Qué dice Amazon al respecto?

Después de lo sucedido y dado el enfado de los consumidores británicos, la empresa de Jeff Bezos emitió un comunicado en el que asegura que ya está investigando qué es lo que ha pasado y por qué los compradores están recibiendo productos totalmente diferentes a los que pidieron, pero con peso similar al de la consola. En casos similares a este ocurridos con anterioridad, el origen del fraude está en otros usuarios que adquieren un producto y devuelven el paquete con el peso exacto, pero sin el artículo en cuestión, cuyo coste Amazon les reembolsa íntegramente sin verificar antes si la devolución se ha hecho correctamente. Simplemente pesan los productos entrantes y comprueban que coincide con el peso saliente. El paquete devuelto regresa al almacén hasta que es entregado a otro comprador, que es el que se encuentra con la desagradable sorpresa de que no le ha llegado aquello por lo que ha pagado.

La buena noticia es que, hasta ahora, la compañía ha asumido completamente la responsabilidad de los falsos envíos y se ha comprometido a reembolsar la compra a los clientes afectados, aunque lamentablemente esto no sacie las ganas de probar la nueva videoconsola antes que cualquiera.