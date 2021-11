El error de un empleado que provocó que una mujer ganara cerca de 85.000 euros en la lotería

Paige Nelson es una afortunada mujer originaria de Chesterfield, Missouri, en Estados Unidos, que ha ganado uno de los tres premios mayores que ofrece la lotería Break the Bank, el cual fue de 100.000 dólares (cerca de unos 85.000 euros). A pesar de la alta cantidad del premio, la historia de Paige va más allá de haberlo conseguido, ya que ha salido a la luz que la mujer no iba en busca de un billete de esa lotería, pero que un error del despistado empleado que la atendió en la tienda en la que lo compró fue lo que la hizo ganadora.

De acuerdo con información de la United Press International (UPI), Nelson acudió a una tienda de su localidad para hacerse de un billete de lotería. Lo que ella no imaginaba es que, ese día la suerte estaba de su lado, ya que al solicitarle al dependiente un billete de otra lotería, la cual no ha sido revelada por el medio, este le dio por equivocación uno de Break the Bank que, al igual que el que Paige había solicitado, también era un juego de raspa y gana.

Nelson recibió el billete aún sabiendo que no era el que había solicitado, ya que notó que el dependiente se había confundido debido a que estaba muy atareado a cargo de la caja del lugar, razón por la que la comprensiva mujer decidió simplemente comprar el billete que el empleado le ofreció sin reclamar una sola palabra. “En principio, cuando visité la tienda, no tenía ninguna intención de comprar un boleto para raspar de Break the Bank. Yo estaba intentando comprar otro boleto”, confesó Paige a los funcionarios de la Lotería de Missouri.

Después de pasar por alto el error del encargado de la tienda, Paige se apartó de la caja para raspar su billete y descubrir si había ganado algo. Cuando supo que era acreedora de un premio mayor, simplemente se quedó sin palabras. “No lo podía creer. Empecé a saltar por todos lados y solo gritaba de emoción”, recuerda la ganadora de la lotería Break the Bank, la cual aún cuenta con dos premios por la misma cantidad que, hasta ahora, siguen esperando a las personas que, al igual que Paige, tengan la suerte de su lado.

Cuando descubrió que era ganadora comenzó a saltar y a gritar ©GettyImages

Trucos para aumentar las posibilidades de ganar un premio en billetes de rasca y gana

El caso de Paige Nelson ha resultado ser una verdadera fortuna, sin embargo, existen algunos trucos que podrían ayudar favorecer a cualquier jugador del raspa y gana, un tipo de juego que es uno de los preferidos de muchas personas, debido a que el jugador puede conocer al instante si ganó y a cuánto asciende la cantidad de la que será acreedor. Jugadores que han corrido con la suerte de ganar algo en juegos de este tipo aseguran que hay dos consejos que podrían aumentar las posibilidades de ganar: el primero es optar por los juegos más caros, ya que muchos expertos coinciden en que estos tienen más posibilidades; y el segundo, siempre jugar con los mismos números e intentar que no sean consecutivos.