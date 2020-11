Una estudiante de 23 años muere de Covid después de haber permanecido dos meses aislada

Jamesha Waddell, una estudiante de 23 años que cursaba su último año de estudios en la Livingstone College, de Carolina del Norte, en Estados Unidos, ha perdido la batalla contra el virus del SARS-CoV-2 después de dos meses lidiando con la enfermedad y bajo el asombro de toda una comunidad universitaria que esperaba su recuperación. Jamesha se aisló el pasado 19 de septiembre mostrando síntomas leves de la enfermedad lo que, sumado a su corta edad y a su aparente buen estado de salud, hacía pensar a sus compañeros y a otros miembros de la universidad que su infección pasaría pronto, sin embargo, no fue así y lamentablemente Waddell falleció el pasado 19 de noviembre en el centro hospitalario al que había sido trasladada de emergencia un par de días antes del deceso.

De acuerdo con un comunicado emitido por Jimmy R. Jenkins, director de la Livingston College, Jamesha se había ido del campus dos meses atrás, para aislarse en su casa y ahí recuperarse del Covid, desafortunadamente durante la cuarentena su condición empeoró y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. En el comunicado, Jenkins no especifica cuáles fueron las complicaciones derivadas de la enfermedad que la joven tuvo y que la llevaron a la muerte; solo se menciona lo inesperado de la noticia. “Nuestras oraciones y nuestras más sentidas condolencias se extienden a la familia Waddell durante este momento tan difícil”, compartió el director en el comunicado, dejando ver también el gran dolor por el que la comunidad atraviesa en estos momentos, después de haberse dado a conocer el fallecimiento de la joven. Por su parte, una de las primas de Waddell, quien prefirió no revelar su nombre, compartió con el medio local WSOC, que no solo Jamesha contrajo la enfermedad por coronavirus, sino que su madre, su tío, su abuela y su padrastro ahora mismo también se encuentran luchando contra el virus.

Sus compañeros la describen como ‘el alma de la escuela’ ©GettyImages

Un homenaje para crear conciencia

Alma Adams, una congresista que representa al duódecimo distrito del Congreso de Carolina del Norte, al conocer el caso de la repentina muerte de Jamesha, instó a los habitantes del estado a “honrar la memoria de la estudiante tomando en serio esta pandemia”, señalando que el virus no respeta edad, estatus, género ni nacionalidad. Adams invitó a las personas a seguir atendiendo las medidas de seguridad, así como evitar reuniones, salidas innecesarias de casa y contacto con personas que no vivan en un mismo hogar. Los estudiantes de la Livingstone College, por su parte, lanzaron globos al cielo en honor de su querida compañera, a quien han descrito como “el alma de la escuela”.

Después del homenaje a Jamesha, Anthony J. Davis, vicepresidente y director de operaciones de la universidad, contó al diario Salisbury Post que, hasta ahora, en la institución se han dado menos de 20 casos positivos por Covid-19 y que Jamesha era la única de ellos que lamentablemente había perdido la batalla. “Era muy conocida y amada. Conocerla era quererla. Era alguien que iluminaba con su presencia cada habitación”, recordó Davis.