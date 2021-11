Coronavirus: la OMS ya ve ‘luz al final del túnel’ y España espera contar con el doble de dosis de vacunas para inmunizar a la población

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado este lunes que ya se ve “luz al final del túnel” gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra el coronavirus.

Y es que ayer, AstraZeneca ha informado en un comunicado que la vacuna (AZD1222) que desarrolla con la Universidad de Oxford ha demostrado una eficacia del 70 por ciento contra la Covid-19. Este anuncio se suma al realizado por la compañía Moderna y la farmacéutica Pfizer, quienes han asegurado que la vacuna que están desarrollando presentan una eficacia de más del 90 por ciento.

Se ha subrayado la importancia que tiene que haya varios candidatos diferentes a vacunas que puedan usarse para luchar contra el Covid-19 ©GettyImages

“Con las últimas noticias positivas de los ensayos de vacunas, la luz al final de este túnel, largo y oscuro, se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública probadas y comprobadas, ayudarán a terminar con la pandemia”, ha dicho Tedros.

En este sentido, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha recordado que en la historia “ninguna vacuna” se ha desarrollado de forma tan rápida, si bien ha destacado la necesidad de que la urgencia con la que se están desarrollando las diferentes vacunas también se debe tener a la hora de distribuirlas de forma ”justa”.

“Todo gobierno, con razón, quiere hacer todo lo posible para proteger a su población. Pero ahora existe un riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida de las vacunas”, ha avisado el director general de la OMS, tras recordar la puesta en marcha, el pasado mes de abril, del “ACT-Accelerator”. Del mismo modo se ha pronunciado la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, quien ha subrayado la importancia que tiene que haya varios candidatos diferentes a vacunas que puedan usarse para luchar contra el Covid-19.

España calcula que podría realizar 80 millones de inmunizaciones

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, se calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones), según explican fuentes ministeriales.

Se necesita asegurar un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento ©GettyImages

Estas fuentes precisan que los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta a 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis.

De esas 800 millones de inmunizaciones, a España le correspondería el 10 por ciento: 80 millones. El motivo, según estas fuentes, es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios.

En rueda de prensa este lunes, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha destacado que la idea es realizar compras anticipadas de las vacunas mientras se están desarrollando los ensayos clínicos. “El número total de dosis que se van a contratar con este proceso excede con mucho al de la población española. Tener un portfolio amplio asegura las posibilidades contar con una vacuna. Podría ocurrir que alguna de las vacunas no llegara a tener autorización”, ha resaltado.