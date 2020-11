Una mujer se entera que dio a luz a mellizos después de salir de un coma inducido a causa del Covid

Perpetual Uke es una doctora originaria de Birmingham, Reino Unido, cuya historia se ha dado a conocer recientemente por lo asombroso del caso. Perpetual contrajo el virus del SARS-CoV-2 a finales de marzo de este año, mientras estaba embarazada -de unas 24 semanas- de sus mellizos. Lamentablemente y debido a complicaciones con la enfermedad, la madre tuvo que ser ingresada de emergencia a inicios de abril, cuando se le indujo un coma que duró más de un mes y gracias al que, los médicos pudieron salvar su vida y la de sus bebés.

De acuerdo con la BBC, apenas llegar a la UCI, Uke fue conectada a un ventilador e inducida debido a la gravedad de la infección que ya presentaba. Mientras tanto, sus dos hijos mayores y su esposo, Matthew, permanecieron a su lado en todo momento. “Fue realmente aterrador. Cada día que pasaba esperaba que mi esposa no estuviera en la lista de los muertos (…) Somos un equipo, la idea de que ella pudiera ya no estar aquí, era realmente difícil de aceptar”, recordó Matthew.

Mientras la doctora Uke seguía luchando por su vida, sus bebés, aún en su vientre, hacían lo propio, pero llegó un momento en que los especialistas que estaban siguiendo de cerca el estado de salud de la mujer, determinaron que debían practicarle una cesárea, aun estando en coma, por el bien de los niños. Así, el 10 de abril y con 26 semanas de gestación, Sochika Palmer y Osinachi Pascal, nacieron pesando 770 y 850 gramos, respectivamente. Después del nacimiento de los mellizos, Perpetual permaneció en coma otros 16 días más.

Un despertar lleno de sorpresas

Para cuando Perpetual recuperó la conciencia, en medio de una gran confusión, pensó que había sufrido un aborto, pero no pasó mucho tiempo antes de que, gracias a su familia y al personal del centro hospitalario, se enterara de todo por lo que había pasado durante los últimos días. “Despertar después de dos semanas de haber dado a luz a mis hijos fue increíble y aunque el personal del hospital me decía que los niños eran míos, yo no lo podía creer”, compartió Uke al medio.

Sochika y Osinachi fueron dados de alta 116 días después de su nacimiento ©GettyImages

Pronto su esposo se apresuró a mostrarle fotos de Sochika y Osinachi del día en que nacieron ya que, tras 16 días de haber llegado al mundo, los niños ya habían cambiado mucho. “Cuando me mostraron las fotos, eran tan pequeños, no parecían seres humanos, no podía creer que fueran míos”, contó la emocionada madre.

Afortunadamente para la familia, Perpetual libró con éxito su lucha contra el Covid, sus mellizos fueron dados de alta 116 días después de su nacimiento y, de acuerdo con las declaraciones de la orgullosa madre, “cada día que pasa están aún mejor”. “Nunca hubiera querido que pasaran por este difícil camino al comienzo de sus vidas. Me entristece mucho que no hayan podido estar con su madre durante sus primeros días, pero ahora lo más importante es que las cosas están progresando bien”, concluyó Perpetual.