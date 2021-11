Finaliza la autopsia de Rosario Porto, cuyos restos mortales se dirigen ya a Galicia

Los restos mortales de Rosario Porto se dirigen ya a Galicia, lo que indica que la autopsia ha finalizado y, si bien los resultados no se han hecho públicos, no se ha detallado ningún dato relevante, lo que indicarían que no hay nada nuevo y, por tanto, que la muerte habría sido “por voluntad propia”, según adelanta este lunes el programa de Telecinco Ya es mediodía. El cuerpo sin vida de la madre de Asunta salió el domingo a primera hora de la mañana del Instituto Anatómico Forense de Ávila para ser trasladado al tanatorio Antonio Álvarez de la ciudad, lo que demostraría que ya no está bajo custodia policial.

Como avanzan también en el mismo programa, el domingo se personaron en el tanatorio dos primos de Porto, que realizaron los trámites necesarios y que serían los que acompañarían este lunes por la mañana al coche fúnebre a Galicia, donde recibirá el sepelio. El hecho de que estos familiares hayan decidido hacerse cargo sorprende al abogado de la fallecida, José Luis Rodríguez Aranguren, quien asegura que ningún miembro de la familia ha visitado a Rosario en los siete años que estuvo encarcelada y que, además, le habrían pedido a él que le traslada que no querían saber nada más de ella. Por estos motivos asegura sentirse “legitimado” para contribuir a que se cumpla la voluntad de su cliente, en caso de haberla, acerca de sus restos.

El análisis forense preliminar avala la hipótesis de que de su celda en la cárcel de Brieva. Antes de eso, Porto se había preocupado de dejar recogidas en bolsas todas sus pertenencias y, ella misma se habría quitado la vida con una tela que había amarrado a la ventanaaunque no dejó ninguna nota, los investigadores están analizando sus diarios personales, que podrían arrojar algo de luz sobre su propia muerte, pero también sobre los motivos que le indujeron a asesinar a Asunta, su hija adoptiva, cuando esta tenía 12 años.

Desde que llegó, en el pasado mes de marzo, a este centro penitenciario de mujeres, no se le aplicaba ningún protocolo especial para proteger su vida, ya que el equipo de psicólogos determinó que podía hacer vida normal con el resto de internas en un módulo ordinario. En las otras dos cárceles en las que ha estado (en la de Teixeiro y en la de A Lama, ambas en Galicia), sí se le aplicó el protocolo correspondiente hasta en seis ocasiones después de protagonizar varios episodios de ingesta de pastillas o el uso de unos cordones alrededor del cuello.

Estos protocolos no se puede mantener de forma indefinida, ya que implica que el interno esté 24 horas supervisado con lo que se denomina ‘preso sombra’, normalmente en la enfermería. En el caso de la condenada por matar a su hija Asunta, se decidió por parte de los psicólogos renunciar a las medidas de protección debido a la evolución favorable una vez que llegó a Brieva, donde ejercía una “cierta ascendencia” hacia el resto de reclusas por su condición de abogada.

También dio muestras de mejoría porque se cuidaba físicamente y pedía cremas y otros productos de belleza, haciendo vida normal en el módulo ordinario que compartía con otras presas, de ahí la sorpresa causada entre los funcionarios y la dirección de Brieva por lo ocurrido.