Caso Asunta: así fue la reacción de Alfonso Basterra tras conocer la muerte de Rosario Porto

La rutina carcelaria de Alfonso Basterra en la cárcel de Teixeiro, donde cumple condena por el crimen de su hija Asunta, se vio ayer terriblemente alterada tras comunicarle la muerte de de su mujer, Rosario Porto, encontrada ahorcada en su celda de la prisión de Brieva. De carácter frío y actitud altiva, tal y como le definen las personas que tratan a diario con él, Alfonso, quien se encontraba en un taller ocupacional cuando se le informó de lo sucedido, se vino abajo y no podía creerse lo sucedido. “¿Qué pasó? No me digan. ¿Rosario?” fueron las palabras que pronunció Basterra antes de romper a llorar, tal y como ha informado La Voz de Galicia.

De carácter frío y actitud altiva, Alfonso Basterra nunca ha confesado el crimen de su hija ©GTres

En ese preciso momento, la dirección de prisión decidió aplicarle el protocolo antisuicidios por si decidía seguir los mismos pasos que su mujer, una maniobra que cayó sobre él como un jarro de agua fría ya que hasta estos momentos había sido él el que había ejercido de preso de confianza para vigilar a otros presos propensos a quitarse la vida. Además, Basterra, al que se le ha asignado un equipo de psicólogos, ha sido trasladado de celda, por si presumiblemente guardaba en su habitáculo de siempre algún elemento con el que pudiera autolesionarse o con el que acabar con su vida.

De trato correcto, pero distante, Alfonso, quien no tenía trato con los demás reclusos, se dedicaba hasta hace unas semanas en las que tuvo un problema que no ha trascendido, a repartir libros por los diferentes módulos del penal. Aunque también había realizado anteriormente otro tipo de labores y a diferencia de su mujer nunca había dado signos de querer quitarse la vida.

La autopsia de Rosario

Será dentro de dos o tres días cuando se conozcan las circunstancias de la muerte de Rosario, cuyo cuerpo era trasladado esta misma mañana al Instituto Anatómico Forense de Ávila para realizarle la pertinente autopsia.

Rosario Porto se quitó la vida colgándose con un cinturón de tela atado a la ventana de su celda en la cárcel de Brieva ©GettyImages

Tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato Asunta, su hija adoptiva de 12 años, cuyo cadáver fue hallado el 22 de septiembre de 2013 en una cuneta del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela.

Hasta este momento ninguno de los dos ha reconocido su participación en el crimen, sin embargo la Audiencia Provincial de A Coruña consideró probado que ambos, de mutuo acuerdo, habían planeado acabar con la vida de su hija.