La vacuna contra el coronavirus: ¿será obligatoria o no?

El final de la carrera por la primera vacuna contra el coronavirus parece que está mas cerca, con los positivos resultados preliminares de Moderna y Pfizer, y desde la Agencia Europea del Medicamente prevén que en enero de 2021 ya se puedan suministrar las primeras dosis. Las ansiadas vacunas permitirán que poco a poco recuperemos la vida, los efectos sobre la propagación del virus serán visibles en cuestión de “cinco o seis meses, esencialmente el verano próximo”.

Desde las autoridades, se ha establecido un orden de prioridad en diferentes grupos de la sociedad: priorizando a las personas mayores, el personal sanitario y aquellos colectivos vulnerables o con patología. España ya ha anticipado la compra masiva de dosis de la vacuna, “más de las necesarias”, y en la actualidad están brotando grupos en contra de la vacunación, por eso la cuestión está centrada en si será obligatorio o no ponerse la inyección. Los expertos apuntan a que no se debería de recurrir a la obligatoriedad, pero es algo que no se descarta para conseguir la inmunidad colectiva.

Pfizer presenta más de un 90 por ciento de efectividad ©EuropaPress



¿Cómo se puede obligar? ¿lo ampara la ley? En principio, no es imperativo, aunque existe la ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública que dan cobertura a una posible vacunación obligatoria de la covid-19.

UN PRECEDENTE QUE FACILITA EL CAMINO

Sigue vigente un decreto del año 1945 que aprobó el reglamento para la lucha de las enfermedades infecciosas que en su artículo 21 declara que podrán ser obligatorias para todos los ciudadanos españoles las vacunaciones contra la difteria y la viruela, “siendo sancionadas su falta de realización”. Además, la ley 22/1980, que modifica la ley de bases de la sanidad de 1944, se prevé concretamente que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno.

En el caso de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, establece la vacunación en situaciones de epidemias o crisis sanitarias que supongan un riesgo para la salud pública, incluso cuando es exclusivamente individual. “Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él, sin que resulte de aplicación a estos supuestos de riesgo individual la Ley Orgánica 3/1986”, explica Marta Garcés a Hipertextual, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Además, según apuntan varios juristas, imponer la obligatoriedad podría suponer el choque entre dos derechos, el derecho a la protección de la salud, que prevalece en el caso de una pandemia como esta, y el derecho a la intimidad y privacidad.

PAÍSES EN LOS QUE SÍ ES OBLIGATORIO

Hay en países europeos como Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Polonia, Letonia, Hungría y Bulgaria donde ya era obligatorio vacunarse, y quienes lo incumplan recibían una sanción económica. Hasta la fecha España no ha comunicado si será o no obligatoria, solo se conocen los grupos de preferencia