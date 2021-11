La carta a corazón abierto del empresario Antonio Catalá tras perder a su hijo: ‘Lo normal hubiera sido que él me enterrase a mí, no yo a él’

No existe consuelo para un padre que ha tenido que despedirse de un hijo. Nunca se está preparado para ello. Es un hecho impensable, que va en contra de la naturaleza, pues los hijos son los que deben sobrevivir a los padres, por ley natural y así lo ha puesto de manifiesto el empresario Antonio Catalán, fundador de NH y AC Hotels, quien la semana pasada despedía a su hijo Carlos, de 44 años, víctima de un cáncer de hígado que le diagnosticaron hace menos de un año.

Roto de dolor y asimilando la terrible pérdida, el empresario ha sacado fuerzas de flaqueza y ha enviado una emotiva carta a sus empleados en la que ha abierto su corazón para hablar de esta terrible pérdida. “Perder un hijo es algo que no contemplas. Lo normal hubiera sido que Carlos me enterrase a mí, no yo a él. Acompañar a un hijo en su enfermedad, cuando sabes desde el principio cuál será el final es muy duro”, escribía Antonio.

Llamado a sucederle al frente de su imperio hotelero, el joven ejecutivo siempre se mantuvo animado hasta el final, y así lo ha hecho saber su padre, quien tan solo se separó de su hijo unos días tras haber dado positivo en coronavirus y tener que estar ingresado en la UCI. “Desde que les dieron el duro diagnóstico en el mes de junio Carlos estuvo muy animado hasta el último momento. Era muy vitalista, tenía muchas ganas de que siguiéramos creciendo. Tengo que seguir adelante por él” escribe orgulloso su padre en la misiva.

Carlos, era el único de los seis hijos del empresario hotelero que había decidido seguir los pasos de su padre ©EuropaPress

“Soy creyente y seguro que Carlos nos guiará desde arriba. Sé que en esta nueva etapa no me faltará vuestra ayuda, que os agradezco de antemano. Charlie no te defraudaremos. Siempre serás nuestro referente” terminaba diciendo Antonio Catalán en el escrito enviado a todo el equipo que conforma sus hoteles y quienes han lamentado mucho la pérdida de su vicepresidente, quien deja tras de si un legado de gran reconocimiento

Carlos, era el único de los seis hijos de Antonio Catalán que siguió sus pasos en el grupo empresarial fundado por el patriarca. Se unió a la empresa en el año 2000 y, desde entonces, pasó a ejercer la vicepresidencia. Padre de tres hijos, siempre mostró su gran satisfacción por trabajar junto a su padre, “un reflejo de esfuerzo, dedicación e inconformismo”, tal y como declaraba, , hace tan solo un año, en el diario Expansión.