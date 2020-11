El padre del niño de tres años fallecido el 17-A: ‘Todos los sentimientos quedaron rotos en La Rambla’

DUDAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN

Con todo ello, Francisco Javier Martínez, representado por los abogados de Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas, diputado y abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha asegurado que han recibido “poca ayuda” por parte de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo y que ha cobrado 250.000 euros de indemnización, cantidad que intentó devolver al preguntarse ”si es suficiente para sacar del nicho” a su hijo.

Sin embargo, ha aprovechado su declaración ante el tribunal para cuestionar la investigación, algo que no ha permitido el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, que le ha recordado que su comparecencia es en calidad de testigo.

En la sesión de este viernes también han comparecido otras dos víctimas de los atentados que han descrito ante el tribunal las secuelas psicológicas que sufren desde aquel 17 de agosto de 2017. “Yo no he podido regresar a mi puesto de trabajo, he tenido que dejarlo. Me pasé meses encerrada en mi casa. Al final decidí vivir fuera de Barcelona porque no he podido seguir viviendo allí y no he podido ir a La Rambla. Para mí, mi vida ha cambiado totalmente”, ha asegurado Nuria Suara, quien ha indicado que desde entonces sufre estrés postraumático crónico y que sigue con medicación.

Testimonio similar ha ofrecido Salvador López, quién ha aseverado que “el no saber si va a volver a pasar” le genera ”estrés y ansiedad”. “No puedo acercarme a sitios con mucho volumen de gente. En La Rambla me cuesta y tengo ahí mi puesto de trabajo. En muchas ocasiones no concilio bien el sueño”, ha admitido.

EL CAMARERO QUE VIO A DOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA CÉLULA

El tribunal también ha escuchado a un camarero de una cafetería de Tortosa que alertó al 112 de haber visto al acusado Driss Oukabir y al autor material de atropello masivo en Barcelona, Younes Abouyaaqoub (abatido por los Mossos d‘Esquadra en Subirats días después del atentado). El camarero, que ha comparecido como testigo protegido, ha asegurado que Oukabir y Abouyaaqoub estuvieron un día antes de los atentados en Barcelona y Cambrils en la cafetería en la que trabaja y que les vio en una “actitud sospechosa”, “nerviosos” y pendientes del parking, donde había aparcadas dos furgonetas.

Aunque hablaban en árabe y no entendía lo que decían, el testigo ha señalado que percibió que Oukabir tenía una “actitud de autoridad” hacia Aboouyaqoub. Así, ha concretado que tras ver sus fotos en la prensa, tres días después de los atentados llamó al 112 para alertar de que les había visto y posteriormente informó de este hecho a una pareja de mossos que acudieron al establecimiento.