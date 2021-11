Una anciana enferma es estafada por una cuidadora que fingió ser su amiga durante nueve años

Montserrat es una mujer de 73 años originaria de Parets del Valles, municipio de la provincia de Barcelona, que presuntamente ha sido estafada por la mujer que la cuidaba y en la que ella tenía depositada toda su confianza. Lamentablemente, según las declaraciones de la anciana, quien también está enferma de cáncer, confió en la persona menos indicada: Jamila, una de las cuidadoras responsables del centro municipal Can’Oms, un centro de personas mayores local. La cuidadora fingió ser su amiga durante nueve años, se ganó su confianza poco a poco y a inicios de este año ha terminado por estafarle los ahorros de toda una vida, los cuales ascendían a unos 250.000 euros.

Según recoge La Vanguardia, fue el esposo de Montserrat quien descubrió el desfalco el pasado enero cuando al querer comprar un sofá nuevo, notó que su cuenta estaba vacía. Al preguntarle a su esposa qué es lo que había pasado con todo el dinero, la avergonzada mujer admitió que se lo había entregado a Jamila, su supuesta amiga y cuidadora.

Un engaño que se fue dando poco a poco

De acuerdo con las declaraciones judiciales de Montserrat, el engaño de Jamila inició hace casi una década cuando la presunta estafadora se dio cuenta de la cantidad de dinero que Montserrat tenía guardada en el banco. La alta suma, en parte, se debía a que el marido de la afectada acababa de recibir una herencia de un amigo al que el hombre cuidó durante sus últimos años de vida, versión que fue corroborada por dos testigos.

Fue entonces que Jamila, bajo una serie de excusas, desde problemas para alimentar a su familia hasta deudas con hacienda, le fue pidiendo dinero a Montserrat hasta dejarla sin nada. “Un día me dijo de salir a fumar y llorando empezó a explicar que tenía una deuda con hacienda, un coche que su marido dejó a medio pagar y me pidió que le prestara ese dinero porque no podía pagarlo todo. Yo le dije que sí, pero que me lo tenía que devolver porque era el dinero de mi marido y mío”, contó la víctima en su declaración.

La acusada ha declarado que la afectada perdió el dinero en alcohol y en juego ©GettyImages

A pesar de que ya hace más de 10 meses de que la cuidadora fue denunciada a las autoridades, declaró por primera vez en el juzgado de su municipio el pasado lunes sobre el presunto delito de estafa del que se le acusa. Durante su declaración, la mujer aseguró que nunca se apropió de nada, negó haber tenido una relación de amistad con Montserrat e incluso terminó por acusarla de haberse gastado el dinero en juego y alcohol.

Actualmente y a pesar de que la familia de la afectada sigue en conmoción debido a que los ahorros de toda una vida y de años de trabajo han desaparecido, no pierden la esperanza y desean que se haga justicia. “Queremos que pague por lo que ha hecho y aflore la verdad. La estafadora se acaba de comprar un coche y ha reformado su casa, mientras mis padres no pueden ni comprarse un sofá”, ha compartido Pilar, hija de Montserrat.