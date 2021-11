‘Disparé a mi esposa por accidente’: la llamada de emergencia de un hombre que confundió a su mujer con un ladrón

El pasado miércoles alrededor de la 1:30 de la mañana, en un tranquilo barrio de Florida, Estados Unidos, se escuchó un disparo proveniente de una de las casas que irrumpió la tranquilidad del lugar. La detonación venía del hogar de un hombre, de quien no se ha revelado su identidad y que, con el afán de defender su casa de un supuesto ladrón, en medio de la oscuridad y pensando que había entrado un intruso, disparó a su esposa -que estaba embarazada de seis meses- en la cabeza. Lamentablemente, la mujer, de quien tampoco se ha compartido su identidad, fue declarada muerta en el hospital al que los sanitarios la trasladaron.

De acuerdo con Associated Press, minutos después del disparo, el hombre llamó a los servicios de emergencia, y en medio de una notable angustia y alteración, pidió ayuda bajo el grito de: “Acabo de disparar a mi esposa por accidente. Mi vida se acabó”. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con el aterrado hombre, bañado en sangre, sin camisa y sosteniendo en brazos a su pequeño hijo de dos años.

William Snyder, alguacil del condado de Martin, compartió con el medio queel suceso parecía sacado de “una pesadilla”. Snyder reconoció que haber escuchado la grabación de la llamada al 911 fue difícil, ya que el responsable de la terrible muerte estaba “claramente hundido en una terrible angustia”. “Estaba dormido, escuchó ruidos, pensó que había un intruso en su casa y extendió su mano para buscar a su esposa y, lamentablemente, sintió lo que resultó ser su perro”, compartió el alguacil.

Además del bebé que estaba por nacer, la pareja tenía un hijo de dos años ©GettyImages

A pesar de que las declaraciones del hombre han sido contundentes y basadas en una descripción de los hechos bastante detallada, la cual hasta ahora no ha sido modificada ni se han encontrado cabos sueltos, las autoridades ya han iniciado una investigación completa que compruebe que efectivamente los sucesos se dieron a causa de un trágico error y no que fue un asesinato intencional. Por el momento y después de declaraciones de algunos vecinos, el alguacil ha resaltado el hecho de que no se ha encontrado evidencia de altercados o fuertes discusiones en la pareja. “Aunque tenemos una buena declaración de él, no hemos dado nada por hecho y continuaremos investigando a través de todos los antecedentes. Hay muchos pasos en la investigación que nos dirán si realmente nos está diciendo la verdad”, compartió Snyder.

A través de la cadena de televisión WPEC y después narrar los hechos, el alguacil aprovechó para enviar un mensaje contundente a todos los ciudadanos que son propietarios de armas en los Estados Unidos: “Si tienen un arma al alcance de la mano porque creen que podrían necesitarla para proteger su hogar, deben tener mucho cuidado. Cuando tomas la decisión de apretar el gatillo, debes saber a quién le estás disparando”. La posesión de armas de manera legal en Estados Unidos es un asunto muy debatido en el país debido a los cientos de accidentes caseros que provoca año tras año.