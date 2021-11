Una agradecida mujer recauda dinero para la boda del héroe que le salvó la vida a su hija de 10 años

Samantha Whiting es una madre originaria de Texas, Estados Unidos, que mientras disfrutaba de un día de playa en Monterey, California, en compañía de Hayley, su hija de 10 años, vivió el momento más angustiante de su vida cuando vio que la corriente arrastraba a la pequeña mar adentro. Afortunadamente, Kevin Cozzi, un joven que se encontraba cerca de la escena, se acercó rápidamente y se lanzó al agua sin pensarlo para rescatar a la niña. Whiting, lamentablemente perdió el rastro del joven desde el mismo día que sucedieron los hechos, el pasado agosto, por lo que inició una búsqueda durante meses para poder encontrarlo y agradecerle de la mejor manera su heroica acción.

¿Cómo fue que la niña de 10 años estuvo a punto de ahogarse?

De acuerdo con ABC, Hayley se encontraba jugando a la orilla del mar cuando la corriente se la llevó, por lo que muy asustada, llamó a su madre para que la ayudara, pero para cuando la mujer corrió a sacarla, la niña ya estaba lejos de la orilla. En medio de su desesperación y al sentirse muy alejada de la mano de Samantha, la pequeña contó al medio que llegó a pensar que no había forma de que alguien la pudiera sacar: “Estaba realmente aterrorizada”. Por su parte, Whiting recuerda que nadó lo más que pudo para alcanzar a su hija, pero la corriente las separaba cada vez más:“Nunca olvidaré su rostro mientras me decía: ‘¡Mamá, ayúdame!’”, compartió.

Fue entonces cuando Kevin Cozzi, quien estaba en compañía de su prometida, escuchó los gritos de Samantha pidiendo auxilio y rápidamente se acercó para ayudar. Cozzi, originario de California, es nadador profesional, por lo que no dudó en adentrarse en las grandes olas para sacar a Samantha y a Hayley. “Compito en natación desde que tengo tres años, así que sentí con seguridad que llegaría hasta donde estaban”, contó el héroe.

Para cuando el experimentado nadador llegó hasta ellas, Samantha ya traía en brazos a Hayley, por lo que él le pidió que se la diera y así ella podría nadar hasta la orilla. “Él nos salvó. Si no fuera porque le di a la niña, no hubiera habido forma de que ambas lo lográramos”, compartió la agradecida madre. Una vez en la orilla y en medio del caos, Samantha recuerda que le preguntó al joven su nombre con la intención de volverse a poner en contacto con él, sin embargo, él solo alcanzó a decirle que se llamaba ‘Kevin’, por lo que, al desconocer su apellido, no pudo buscarlo inmediatamente.

La página de recaudación de fondos ya acumula más de 1.700 euros para la boda de Kevin y su prometida ©GettyImages

Así es como Samantha Whiting encontró y agradeció al salvador de su hija

Tras el rescate, Samantha compartió su historia en un grupo de Facebook, en el que preguntó a los miembros si alguien conocía a Kevin y, para su sorpresa, en pocas horas los usuarios ya habían encontrado a Cozzi. Samantha rápidamente se puso en contacto con él y estuvieron conversando un largo rato. En medio de la charla, Kevin contó a Samantha que él y su prometida habían tenido que suspender su boda debido a la pandemia por coronavirus. Cuando Whiting escuchó eso, se le ocurrió que la mejor forma de agradecer a Kevin que salvara la vida de su hija era ayudarlo para que él y su novia tuvieran la boda de sus sueños y acto seguido creó una página de GoFundMe a la que llamó “Un héroe llamado Kevin” y en la que ahora mismo se encuentra recaudando dinero para la boda de los enamorados.

Kevin compartió que más allá de la generosa acción de Samantha, él está muy agradecido de haber podido salvar a Hayley y de que ella ahora esté bien. La página de recaudación de fondos ya acumula más de 2.000 dólares (unos 1.700 euros) para intentar que la boda, a la que Hayley y su madre serán invitadas de honor, se pueda celebrar antes de que termine el otoño.