Una falsa lámpara de Aladdín es vendida por 35.000 euros

¿Quién no quisiera tener en su poder la lámpara maravillosa de Aladdín? Hace unos días ha salido a la luz que de entre todas esas personas que sueñan con tener este preciado artefacto, hay una que ‘casi’ consiguió hacer este deseo realidad. Se trata de LA Khan, un médico originario de la India que ha presentado una denuncia después de haber sido presuntamente estafado por dos hombres del estado indio de Uttar Pradesh, quienes le aseguraron estar vendiéndole la auténtica lámpara maravillosa que lo dotaría de buenaventura por el resto de sus días. Los hombres, identificados bajo los nombres de Ikramuddin y Anees, ya han sido arrestados, por haber engañado a Khan al pedirle la suma de 35.000 euros a cambio de un objeto ‘mágico’.

Así fue la estafa por la ‘lámpara de Aladdín’

De acuerdo con la cadena de noticias de la India, NDTV, Khan ha declarado en su denuncia presentada el pasado 25 de octubre que después de comenzar a hacer tratos con Ikramuddin y Anees, ellos le presentaron a una mujer como su ‘madre enferma’, con quien él comenzó a tener mucho trato. “Empecé a visitar su casa para tratar con la supuesta madre. Esas visitas continuaron durante más de un mes. Poco a poco, comenzaron a contarme sobre una especie de deidad que, según ellos, visitaba su casa (…) Después me dijeron que debía conocer a tal divinidad”.

Más adelante, los estafadores siguieron contándole al médico una serie de historias fantásticas que él en un principio creyó, ya que incluso terminaron ‘presentándole’, a la mismísima deidad de la que hablaban, el cual resultó ser una especie de genio de la lámpara. “El genio apareció realmente frente a mí”, declaró el estafado hombre para después confesar que, tras haberlo conocido, se dio cuenta de que era uno de los vendedores disfrazado del icónico personaje, pero que aun así siguió haciendo tratos con los delincuentes. “Finalmente, estos hombres me dijeron que me venderían una lámpara (…) Me aseguraron que la lámpara me traería riqueza, salud y buena fortuna. Me dijeron ‘esta es la lámpara de Aladdín’”.

El precio inicial del preciado objeto era de más de 171.000 euros ©GettyImages

Según recogen medios locales indios, los hombres habían fijado un precio inicial de 200.000 dólares (más de 171.000 euros) para quien quisiera obtener los poderes de la lámpara maravillosa y que, tras saber el alto coste, el médico intentó negociar con ellos hasta conseguir que aceptaran un pago de 41.600 dólares (más de 35.000 euros), a lo que los delincuentes accedieron. Una vez con la lámpara, Khan se dio cuenta de que nada de lo que le habían dicho era verdad, por lo que rápidamente presentó una denuncia ante las autoridades por estafa.

Los estafadores ya están entre rejas

Después de darse a conocer el caso, Amit Raj, un alto funcionario de la policía de Meerut, ha dicho que es probable que el mismo grupo de estafadores haya ya engañado con anterioridad a otras personas de manera muy parecida. “Hemos descubierto que los mismos hombres fueron a otras casas de la ciudad y engañaron a muchas familias (…) Hasta ahora hemos encontrado la participación de tres personas en las estafas. Dos han sido arrestadas y una mujer ha huido”, compartió Raj después de asegurar que están en busca de la prófuga y que en breve se conocerá la sentencia de los dos delincuentes ya arrestados.